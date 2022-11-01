Cuối ngày hôm nay 1/11: TOP 3 con giáp được cảnh báo vận trình gặp khó, tình duyên lao dốc, bản mệnh làm gì cũng trắc trở, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tâm linh - Tử vi 01/11/2022 06:35

Cuối ngày hôm nay 1/11, 3 con giáp này được cảnh báo vận trình gặp khó, tình duyên lao dốc, bản mệnh làm gì cũng khó khăn trắc trở.

Tuổi Ngọ

Thứ 3 này, người tuổi Ngọ vốn tài giỏi và nhanh trí, nhưng dưới tác động của cục diện Tương Hại, bạn dễ đánh mất sự điềm tĩnh cần phải có. Bạn sẵn sàng tranh cãi hoặc gây gổ với những ai nêu ý kiến trái ngược mình, dù đối tượng là ai đi chăng nữa. 

Bản mệnh cũng dễ dàng mất kiên nhẫn nếu phải giải quyết những công việc khó khăn, cần sự tỉ mỉ và khéo léo. Bạn cần phải tìm cách tự tạo động lực cho mình, không nên bỏ dở công việc giữa chừng như vậy nếu bạn muốn đạt được thành công. 

Thổ khắc Thủy, quan hệ của vợ chồng bạn đang ngày một căng thẳng, đến mức hai người không còn muốn trò chuyện với nhau. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này, bạn có thể sẽ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện phá vỡ gia đình mình.

Cuối ngày hôm nay 1/11: TOP 3 con giáp được cảnh báo vận trình gặp khó, tình duyên lao dốc, bản mệnh làm gì cũng trắc trở, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 1
Thổ khắc Thủy, quan hệ của vợ chồng bạn đang ngày một căng thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Kiếp Tài gây rối, người tuổi Hợi cần cẩn thận hơn trước khi đưa ra quyết định trong ngày hôm nay. Bạn chớ nên hành động một cách mù quáng, khi chưa cân nhắc kĩ càng các yếu tố tác động. Sự nông nổi có thể khiến bạn vướng nhiều rắc rối.

Khi phải chịu sự chỉ trích, nghi ngờ của đồng nghiệp, việc tốt nhất nên làm chính là tập trung vào nhiệm vụ của bản thân. Bạn hãy dùng kết quả thực tế của công việc để chứng minh khả năng của chính mình, chớ nên đôi co chỉ gây mất thời gian.

Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình. Đừng cho rằng mình đã quá thấu hiểu mọi việc nên tự mình quyết định tất cả mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Cuối ngày hôm nay 1/11: TOP 3 con giáp được cảnh báo vận trình gặp khó, tình duyên lao dốc, bản mệnh làm gì cũng trắc trở, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 2
Thổ khắc Thủy, con giáp này cần phải dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão đang có điềm báo gặp hóa phá tài nếu không có sự thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Kiếp Tài báo hiệu chỉ một giây thiếu tỉnh táo, con giáp này cũng có thể đánh mất khoản tài chính lớn mà mình đã tích góp bấy lâu.

Lời khuyên dành cho bản mệnh lúc này là hãy suy nghĩ kĩ và đưa ra những quyết định lý trí hơn. Đừng vì lòng tham nhất thời mà thực hiện những hành động liều lĩnh. Đặc biệt những người tuổi Mão đang làm trong lĩnh vực kinh doanh không nên bất chấp tất cả vì ham cái lợi trước mắt.

Thổ vượng cho thấy những người còn độc thân đang có xu hướng khép mình lại và ngại giao tiếp với mọi người. Bạn cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho những mối quan hệ tình cảm mới vì vẫn còn bị chuyện quá khứ ám ảnh. 

Cuối ngày hôm nay 1/11: TOP 3 con giáp được cảnh báo vận trình gặp khó, tình duyên lao dốc, bản mệnh làm gì cũng trắc trở, lời khuyên nên tỉnh táo trước mọi quyết định - Ảnh 3
Tuổi Mão đang có điềm báo gặp hóa phá tài nếu không có sự thận trọng trong các quyết định  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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