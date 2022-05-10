Con giáp tuổi Tỵ giữa tháng 5 này làm gì cũng cần phải đề phòng, nhất là trong công danh sự nghiệp

Tử vi sự nghiệp, sức khoẻ, tình duyên giữa tháng 5 của tuổi Tỵ có nhiều bắt trắc, cần phải cần thận và đề phòng tuyệt đối trong mọi chuyện

1. Sự nghiệp Vận trình tài lộc của tuổi Tỵ tuy có nhưng chẳng có dư dả nhiều. Bản mệnh có thể xuất tiền làm ăn mới mong gặt hái được những kết quả như ý. Sự nghiệp của tuổi Tỵ có dấu hiệu khởi sắc, có nhiều cơ hội thăng tiến nhờ được sếp đánh giá cao. Dù có cơ hội tăng lương nhưng chỉ tăng nhẹ và không đáng kể. Mọi thứ đến với tuổi Tỵ không hề dễ dàng mà phải trải qua sự thử thách, tốn bao mồ hôi, công sức. Trong giữa tháng 5 thận trọng khi hùn hợp làm ăn cùng người khác, rất dễ xảy ra tranh chấp, nhẹ thì mất mối thân tình, nặng thì hao tổn cả danh dự và tiền bạc. Sự nghiệp của tuổi Tỵ tháng 5 nhiều trở ngại. Ảnh minh họa: Internet 2. Sức khoẻ: Giữa tháng 5, bản mệnh có thể xuất hành phải đi xa, cần chú ý tai nạn xe cộ, dao kéo cẩn thận và đặc biệt là phải chú trọng các bệnh có liên quan tới phần đầu. Tuổi Tỵ dễ căng thẳng khi áp đặt công việc bản thân quá mức.

Cần tranh thủ nghỉ ngơi mọi lúc mọi nơi, nếu có thể, đi du lịch thường xuyên để giảm căng thẳng, mệt mỏi. Ngoài ra, nữ mạng tuổi Tỵ đề phòng các bệnh về phụ khoa và thần kinh còn nam mạng cẩn trọng với các bệnh về xương khớp và mắt.

Tuổi Tỵ dễ căng thẳng khi áp lực công việc. Ảnh minh họa: Internet 3. Tình duyên: Khi yêu, tuổi Tỵ rất chân thành và chung thủy. Họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc là đủ. Người này rất sợ bị phản bội, khi cuộc tình tan vỡ, tuổi Tỵ có xu hướng sống khép mình, không tin tưởng cũng không chia sẻ muộn phiền với bất kì ai. Giữa tháng 5 này, chuyện tình cảm gia đình của tuổi Tỵ không được như ý, vợ chồng thiếu hoà khí, rất dễ xảy ra mâu thuẫn, thậm chí có thể sẽ phải chịu sự chia ly trong cuộc sống. Tình yêu của bản mệnh có thể sẽ gặp sự phản đối của người thân trong gia đình, cần quan tâm và chia sẻ với nhau nhiều hơn. Nữ mạng sẽ có vận đào hoa tốt hơn nam giới, dễ gặp được người ưng ý. Tướng mạo của nửa kia xứng đôi vừa lứa, có thể sẽ có một cái kết viên mãn. Chuyện tình cảm dễ xảy ra mâu thuẫn trong giữa tháng 5. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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