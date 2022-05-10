Đúng 10h sáng (11/5) - Ngũ hành chiếu sáng dương quang, 3 con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, phất lên như diều gặp gió, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 16:01

Tử vi vào (11/5) tới, những con giáp dưới đây sẽ thành công trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà mình đã lựa chọn, cuộc sống hanh thông, viên mãn. Mọi đau khổ, khó khăn để sẽ vượt qua dễ dàng, quý nhân phù trợ.

Tuổi Tuất

Thầy tử vi trong ngày 11/5 tới, người tuổi Tuất chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Vận trình tình cảm con giáp này sẽ luôn ngập tràn hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu đầy màu hồng. Người độc thân khiến người khác phải say đắm, mê mệt vì nụ cười của mình.

Đúng 10h sáng (11/5) - Ngũ hành chiếu sáng dương quang, 3 con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, phất lên như diều gặp gió, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 Đối với những người đã có đôi có cặp, cả hai đều biết cách nhường nhịn lẫn nhau để gìn giữ hạnh phúc, nhờ vậy mà không khí trong nhà luôn đầm ấm và vui vẻ.

Tuổi Tỵ

Với sự hỗ trợ của sao tốt Cát Tinh, chuyện công việc của con giáp may mắn này sẽ có nhiều suôn sẻ, tiền kiếm nhiều đến nỗi “đếm mỏi cả tay”.

Bên cạnh đó, bạn cũng được Thần tài ưu ái, gặp nhiều may mắn, cả tháng chẳng có chuyện phiền muộn. Trong khi đó, công việc của bạn thì vẫn duy trì được sự ổn định và thăng tiến trong tương lai.

Đúng 10h sáng (11/5) - Ngũ hành chiếu sáng dương quang, 3 con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, phất lên như diều gặp gió, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 Tuy nhiên, do có sao xấu Tuế Phá xuất hiện nên nếu không cẩn thận trong chi tiêu và đầu tư, họ sẽ lại “của thiên trả địa”. Vậy nên, muốn giữ được tài lộc, tuổi Tỵ nên chăm chỉ làm việc, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc và chi tiêu hợp lý.

Tử vi ngày 11/5, người tuổi Tỵ chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Mão càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi Tỵ đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hưởng trọn lộc trời trong ngày tới. Những dự án, kế hoạch đươc tiến hành trong thời gian này sẽ đạt được những thành tích nhất định.

Đúng 10h sáng (11/5) - Ngũ hành chiếu sáng dương quang, 3 con giáp này có tinh tú chiếu mệnh, vận khí lên hương, tài danh rực sáng, phất lên như diều gặp gió, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh từ đây cũng nhận về sự coi trọng của những người xung quanh. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận hanh thông, Hợi có được cuộc sống giàu sang phú quý, thoải mái chi tiêu.

Các mối quan hệ xã hội của Hợi cũng phát triển lớn mạnh. Con giáp may mắn quen biết nhiều nhân vật lớn, sẵn sàng giúp đỡ khi gặp khó khăn. Vận trình đang lên, con giáp làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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