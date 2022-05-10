Tử vi thứ Tư 11/5/2022 của 12 con giáp: Mão - Thân gặp được quý nhân, đón thời cơ cải thiện số mệnh, Tý - Dần đối mặt với thất bại, ước mơ tài lộc khó thành

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trong ngày thứ 4 này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy nữa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp này nên tránh xa những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Những rắc rối xuất phát từ đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường phát triển của bạn đó.

Người tuổi Sửu sẽ đón không ít tin vui trong ngày Sửu Tị Bán Hợp như hôm nay. Những thành quả mà bạn có được lúc này chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Bạn có thể tự hào về chính bản thân mình, vì những gì mình đã thể hiện và đạt được trong những ngày vừa qua. Công việc thuận lợi, tiền bạc trong túi của bạn cứ ngày một đầy thêm lên. Bạn sẽ chẳng phải lo lắng thêm về chuyện tiền bạc trong ngày có Chính Tài xuất hiện nữa.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng của hung thần Thương Quan, người tuổi Dần sẽ phải đối mặt với sự thất bại trong ngày này. Những quyết định sai lầm lúc trước chính là nguyên nhân dẫn đến kết cục như ngày hôm nay.

Bạn có thể phải đánh đổi cả sự nghiệp của mình khi vướng vào những rắc rối này. Nhất là với người theo đuổi con đường kinh doanh đầu tư, chuyện tiền bạc thất thoát có thể là điều khó tránh. Hãy dũng cảm đương đầu, bạn vẫn có thể vượt qua những sóng gió lần này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự xuất hiện Thực Thần sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến, liệu bạn có thể nắm bắt?

Với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phúc lộc tràn trề, tiền đổ về đầy túi khó ai ngờ. Cũng nhờ biết nắm bắt thị trường nên con giáp này mới có thể đưa những quyết định đầy táo bạo như vậy.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn sẽ phải đương đầu với vô vàn khó khăn trắc trở trong khoảng thời gian này. Nhất là trong các mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, bạn cần hạ bớt cái tôi của mình xuống thì hơn.

May mắn là có Chính Quan tương trợ nên hung hiểm cuối cùng cũng sớm được hóa giải. Sự chăm chỉ nỗ lực cùng với tinh thần trách nhiệm cao chính là chìa khóa giúp bạn vượt qua mọi chuyện một cách dễ dàng hơn nhiều.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan chiếu mệnh, người tuổi Tỵ cần hết sức cẩn trọng chớ hành động sơ suất trong ngày này. Chỉ cần một quyết định sai lầm, bạn sẽ có thể phải hứng chịu những hậu quả không thể lường trước được.

Bạn cũng nên học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng để bản thân dễ dàng bị kích động mà có lời nói hành động thiếu chín chắn, gây mất hòa khí giữa đôi bên. Đây chính là điểm yếu mà bạn cần phải nhanh chóng sửa đổi nếu muốn các mối quan hệ trở nên hài hòa tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình hôm nay của người tuổi Ngọ không được tốt. Bản mệnh đã nỗ lực khá nhiều nhưng thành quả thu về lại chẳng được bao nhiêu. Dường như có điều gì vẫn đang ngáng trở con đường tiến thân của bạn.

May mắn là với sự xuất hiện của cát thần Thiên Tài, con giáp này không còn phải bận tâm quá nhiều đến những chuyện chi tiêu sinh hoạt thường ngày nữa. Bạn có nhận được một khoản thu nhập kha khá nhờ vào nghề tay trái trong khoảng thời gian này.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cần bình tĩnh hơn trong ngày này. Có vẻ như bạn và đối phương sẽ gặp phải không ít bất đồng trong cách giải quyết công việc. Tốt nhất con giáp này đừng quá cố chấp nữa, hãy học cách tiếp thu ý kiến của mọi người xung quanh.

Cũng bởi sự xuất hiện đầy hung hiểm của hung thần Thiên Quan chính là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng khi đưa ra những lựa chọn của mình trong ngày hôm nay. Nếu có thể hãy lắng nghe những lời góp ý của những người có kinh nghiệm đi trước, bạn chắc chắn sẽ có được bài học cho riêng mình.

Tuổi Thân

Sự xuất hiện của Chính Ấn trong ngày thứ 4 này tạo thêm cho con giáp tuổi Thân nguồn động lực không hề nhỏ để đối diện với khó khăn thử thách trước mắt. Bạn có cơ hội được thể hiện những khía cạnh đầy mới mẻ của bản thân, để lại dấu ấn mạnh mẽ với đồng nghiệp và cấp trên.

Trong ngày hôm nay, bản mệnh còn độc thân có thể gặp được một nửa định mệnh của mình một cách tình cờ khó ai ngờ. Mối nhân duyên tốt đẹp có thể tìm đến bạn bất ngờ như vậy, hãy mở lòng đón nhận nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Có Tam Hợp ở bên trợ mệnh, con giáp tuổi Dậu có thể tự tin vào chính bản thân mình với những thành quả có được. Sự kiên trì bền bỉ của bạn suốt thời gian qua cuối cùng đã mang về cho bạn những trái ngọt vô cùng xứng đáng.

Lại thêm Thiên Ấn đồng hành, bạn khẳng định được vị thế của bản thân trong tập thể, đánh dấu sự vươn mình mạnh mẽ trên con đường thăng tiến. Chẳng ai có thể phủ nhận được sự năng nổ đầy nhiệt huyết cống hiến hết mình của bạn trong những ngày này.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất không ít trở ngại trong ngày thứ 4 này. Đó chính là nguyên nhân khiến con giáp cứ muộn phiền mãi không thôi. Những lo lắng này đã tạo ra cho bạn những áp lực vô hình, khiến tâm trạng của bạn chẳng thể nào tốt lên được.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Chính Quan sẽ giúp bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chỉ cần bạn luôn vững tâm và tin tưởng vào chính bản thân mình, bạn có thể biến những thách thức này thành cơ hội để tiến thân đó.

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi có thể yên tâm không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong thời gian này nữa. Mọi việc đang tiến triển vô cùng thuận lợi đúng như những gì bạn đã lên kế hoạch từ trước đó.

Tuy nhiên, hôm nay không phải là một ngày may mắn với bạn trên phương diện tiền bạc khi có Kiếp Tài xuất hiện trong vận trình. Bạn cần tỉnh táo và sáng suốt hơn, đừng để bản thân bị những lời ngon ngọt làm cho xiêu lòng. Bạn sẽ chẳng thể giữ được tiền trong tay mình nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.