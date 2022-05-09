Thời tới cản không nổi, 3 con giáp tạm biệt vận rủi, đón chào 10 ngày tới (11 - 20/5) cực đỏ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu, không màng thế sự

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 23:43

10 ngày tới (11 - 20/5), 3 con giáp may mắn có số vận cực đỏ, nắng TÀI LỘC trải dài khắp sân, mưa phú quý về ngập trước ngõ, tha hồ ăn tiêu, không màng thế sự.

Tuổi Mão

Tất cả những điều không may mắn về tiền bạc hay công việc của tuổi Mão thời gian trước đó đều sẽ bị thổi bay trong 10 ngày tới đây.

Vận khí hanh thông bất ngờ, ví như ánh nắng chói chang của mùa Hạ soi chiếu khắp nơi, con giáp may mắn làm gì cũng gặt hái thành quả nhất định, dù ít hay nhiều, nhưng có công sức bỏ ra ắt thu về khoản lợi nhuận tương xứng.

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Vận khí hanh thông bất ngờ, ví như ánh nắng chói chang của mùa Hạ soi chiếu khắp nơi, con giáp may mắn làm gì cũng gặt hái thành quả nhất định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

10 ngày tới, người tuổi Mùi không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác, việc làm ăn có nhiều lợi nhuận hơn, hợp tác hay ký kết được hợp đồng lớn, mang về lợi nhuận cho chính bản thân và cả những người xung quanh.

Thời gian tới, bằng sự nỗ lực và sáng suốt của bản thân, cộng thêm với sự hỗ trợ của nhiều cát tinh hội chiếu, bản thân tuổi Mùi có thể chiêm nghiệm rất rõ ràng về những thay đổi tích cực sắp xảy tới.

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10 ngày tới, người tuổi Mùi không ngừng mở rộng mối quan hệ hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

10 ngày tới đây, công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ. Với người kinh doanh, buôn bán, việc giải tỏa được ách tắc về hàng hóa, thủ tục xuất nhập cảnh… sẽ giúp đương số bội thu, tiền vàng tới tấp chảy về túi.

Việc ký kết hợp đồng thuận lợi bất ngờ, vì giai đoạn trước đó tưởng chừng như kèo ngon đã bị hủy, ai ngờ tới phút cuối vẫn thành công mĩ mãn.

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10 ngày tới đây, công việc của người tuổi Thân suôn sẻ bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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