Xin chúc mừng top 3 con giáp được thần tài điểm tên trong 15 ngày cuối tháng 5, bứt tốc bất ngờ, vươn lên nắm bắt cơ hội cực đỉnh, tạm biệt túng thiếu, từ nay làm bạn với THẦN TÀI, kết thân với QUÝ NHÂN

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 23:29

15 ngày cuối tháng 5, 3 con giáp may mắn bứt tốc bất ngờ, vươn lên nắm bắt cơ hội cực đỉnh, tạm biệt túng thiếu.

Tuổi Tỵ

15 ngày cuối tháng 5 là thời điểm cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc. Bạn chăm chỉ và trách nhiệm với công việc được giao nên được lãnh đạo đánh giá rất cao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng đi mới giúp tập thể thoát khỏi lối mòn trước đó.

Hơn nữa, sự nhạy bén, năng động giúp bạn tiếp cận được với thời cơ sớm hơn nhiều đối thủ xung quanh. May mắn hơn, một vài người còn có cơ hội phát tài bất ngờ, từ đó thoải mái chi tiêu.

con giap may man 1
15 ngày cuối tháng 5 là thời điểm cực kì tốt đẹp đối với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Chúc mừng tuổi Dần là con giáp may mắn phát tài và phương diện tài lộc rực sáng nhất vào thời điểm 15 ngày cuối tháng 5. Có lẽ đây chính là lúc các khoản đầu tư từ trước đó đem lại lợi ích lớn lao cho bạn.

Bản mệnh không những kiếm được khoản bội thu mà còn nhận thấy điểm mạnh của mình.  Dù giờ có thể họ đang làm công ăn lương nhưng sau này, người tuổi này có thể vươn lên trở thành ông/bà chủ hoặc ít nhất cũng là trưởng bộ phận mà mình đang làm việc.

con giap may man 2
Chúc mừng tuổi Dần là con giáp phát tài và phương diện tài lộc rực sáng nhất vào thời điểm 15 ngày cuối tháng 5 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Càng cố gắng bao nhiêu, người tuổi Dậu sẽ càng đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ bấy nhiêu. 

Người làm nghề tự do tìm được chỗ đứng cho mình, bạn không phải quá vất vả mà vẫn nhận được hợp đồng với đối tác, đảm bảo tiền lương về lâu về dài. Còn với người trẻ tuổi, con giáp phát tài dễ nhận được sự chú ý của quý nhân. Đối phương sẽ trao cho bạn cơ hội để khẳng định bản thân, vừa đem về nguồn tiền rủng rỉnh, vừa đem về kinh nghiệm đáng quý.

con giap may man 3
Người làm nghề tự do tìm được chỗ đứng cho mình, bạn không phải quá vất vả mà vẫn nhận được hợp đồng với đối tác, đảm bảo tiền lương về lâu về dài - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Bước qua ngày 10/5, tứ phương phát lộc, 3 con giáp vượng đường công danh, đi hướng nào cũng làm nên chuyện đại sự, cầu tài được tài, cậy phúc có phúc

Bước qua ngày 10/5, tứ phương phát lộc, 3 con giáp vượng đường công danh, đi hướng nào cũng làm nên chuyện đại sự, cầu tài được tài, cậy phúc có phúc

Bước qua ngày 10/5, tứ phương phát lộc, 3 con giáp may mắn vượng đường công danh, đi hướng nào cũng làm nên chuyện đại sự, cầu tài được tài, cậy phúc có phúc. Cùng xem hết để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi hàng ngày tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 42 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 1 giờ 12 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Lời từ chối đắt giá dành cho người mẹ chồng hụt ngày muốn để lại di sản bạc tỷ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Đang đưa tin trực tiếp, 2 nhà báo bị xe ô tô đâm trúng và cái kết

Video 3 giờ 12 phút trước
Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Phản ứng của gia đình khi người mẹ chồng đột ngột đổi ý về khoản vàng cưới của con dâu

Tâm sự 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng