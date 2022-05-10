Tử vi ngày mai 11/5: Những con giáp này gặp phải rắc rối không mong muốn, tiểu nhân quấy phá, vận xui bủa vây, cần cẩn trọng, đề phòng

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 15:31

Dự đoán tử vi ngày mai 11/5, những con giáp này gặp phải vận xui, rắc rối không hẹn mà tìm đến, cần cẩn trọng trong các mối quan hệ coi chừng kẻ tiểu nhân hãm hại, quấy phá

Tuổi Sửu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày ngày mai diễn ra tương đối vất vả. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám khiến con giáp này làm việc gì cũng gặp cản trở. Ngoài ra, con giáp này cần học cách quan sát đa chiều, tránh vội kết luận điều gì khi chưa có sự quan sát sâu rộng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm buồn nhiều hơn vui. Tâm trạng thay đổi thất thường chủ yếu vì con giáp này không có đủ niềm tin vào mối quan hệ tình cảm hiện tại. Người ngoài nó gì cũng vội vã nghe theo nên cuối cùng lại khiến bản thân buồn phiền.

Tài vận: Vận trình tài lộc bấp bênh. Do chưa có kế hoạch quản lý tài chính khéo léo nên dễ chịu áp lực từ vấn đề tài chính.

Tử vi ngày mai 11/5: Những con giáp này gặp phải rắc rối không mong muốn, tiểu nhân quấy phá, vận xui bủa vây, cần cẩn trọng, đề phòng - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày ngày mai diễn ra tương đối vất vả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần ngày mai không được khả quan. Các mối quan hệ xã hội của bạn trở nên rời rạc và có đôi chút căng thẳng sau khi nảy sinh những bất đồng tranh cãi không đáng có.

May mắn được Thiên Tài ghé thăm, vận trình tài lộc của con giáp này trở nên tăng tiến không ngờ. Nguồn thu nhập phụ của bạn tăng lên nhanh chóng, đó có thể là nhờ các trò may rủi hay bạn được ai đó cho tặng tiền bạc.

Tiếc rằng, chuyện tình cảm của bạn lại chẳng được như mong đợi trong ngày này. Có lẽ bạn cần ai đó để tâm sự và chia sẻ những gánh nặng này, đừng giấu mãi trong lòng như thế nữa. Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình.

Tử vi ngày mai 11/5: Những con giáp này gặp phải rắc rối không mong muốn, tiểu nhân quấy phá, vận xui bủa vây, cần cẩn trọng, đề phòng - Ảnh 2
Vận trình của người tuổi Dần ngày mai không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi ngày mai cho biết Dậu Mão Tương Xung khiến người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với những tình huống không mong muốn trong công việc, ví dụ như những trục trặc bất ngờ phát sinh, gây gổ với đồng nghiệp, tranh đấu nội bộ, thậm chí có người còn phải thay đổi môi trường làm việc.

Thiên Tài lại bù đắp cho bạn đường tài lộc khởi phát, hanh thông nhờ những khoản thu phụ. Con giáp này có thể sẽ gặt hái được nhiều thành quả là tài lộc cho mình. Bản mệnh nếu làm văn phòng thì sẽ có người giới thiệu thêm cho việc kiếm tiền ngoài luồng bằng chính tài năng của mình.

Sức khỏe của bạn trong những ngày này không được khả quan. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cơ thể của bạn khi ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được.

Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh cũng không mấy tốt đẹp. Đôi bên vì khăng khăng mình là đúng nên không ngừng tranh cãi. Cả hai nên ngồi lại và lắng nghe chia sẻ, từ đó mới có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau được.

Tử vi ngày mai 11/5: Những con giáp này gặp phải rắc rối không mong muốn, tiểu nhân quấy phá, vận xui bủa vây, cần cẩn trọng, đề phòng - Ảnh 3
Tử vi ngày mai cho biết Dậu Mão Tương Xung khiến người tuổi Mão có thể sẽ phải đối diện với những tình huống không mong muốn Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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