Theo tử vi hàng ngày, Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ tư này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng.

Người tuổi Dần được khuyên nên tránh xa những cuộc cãi vã, bao đồng nếu không muốn chuốc vạ vào người. Thay vì đôi co, tranh luận thiệt hơn thì hãy tập trung vào những hành động thiết thực. Bản mệnh nên tính tới các phương án kiếm tiền dự phòng để có khoản tích luỹ vững vàng.

Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Mộc - Kim xung khắc với nhau, người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa.

Theo tử vi hàng ngày, Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ tư này có thêm những nguồn thu dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ tư này Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Rồng có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Đào hoa nở rộ giúp người độc thân có thêm sức hút đặc biệt với những người khác giới. Chỉ cần bản mệnh thích thì sẽ bước vào cuộc hẹn hò lãng mạn, thắm nồng yêu thương.

Thứ tư này Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Thìn được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết sự xuất hiện của cát thần Tam Hợp, người tuổi Tị cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì. Chỉ cần bạn duy trì được hứng thú lâu dài, chớ hào hứng giây phút đầu còn về sau lại bỏ ngỏ thì chắc chắn thành quả làm ra sẽ rất đáng tự hào.

Cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi Chính Quan độ mệnh, nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp. Vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trí hiện tại. Đây là khoản đầu tư sẽ sinh lại và đã tính toán kỹ càng, không sợ mất hay lỗ, nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra.

Con giáp này đang nhìn nhận tình yêu với thái độ nghiêm túc và luôn dốc sức hết mình để vun vén mối quan hệ tình cảm hiện tại. Không mong cầu gì hơn, bản mệnh trân trọng hạnh phúc mình đang có.

Tử vi ngày mới cho biết sự xuất hiện của cát thần Tam Hợp, người tuổi Tị cảm thấy ngập tràn năng lượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo