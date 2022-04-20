Con giáp nào trong 12 con giáp nhận được vía TÀI LỘC, THẦN TÀI ĐỘ TRÌ trong tháng 4 âm lịch này?

Tình hình tài chính không quá khả quan do có họa hao tài đe dọa. Do đó, bạn cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Đặc biệt, Tý nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình. Thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về.

Bước sang tháng Ất Tỵ, phương diện tài lộc của người tuổi Sửu cũng có những khởi sắc nhất định nhờ có Thiên Tài trợ mệnh.

Thứ Tài có phần nhỉnh hơn, tuy nhiên nguồn Chính Tài cũng không có gì phải lo lắng khi công việc phát triển ổn định mang tới cho bạn thu nhập đều đặn.

Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng. Tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng vọt đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến, đáng để duy trì và phấn đấu.

Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tính toán tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ.

Tháng này Nguyệt Lệnh lâm cung Suy, thêm cả hung tinh Ngũ Quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu ngày càng nhiều và tốn kém.

Nếu có cơ hội đầu tư, bạn cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp bạn tránh được sai lầm và thất bại không đáng có.

Tuổi Dần

Công việc tiến triển tốt mang tới cho bạn nguồn thu nhập ổn định, song cũng bởi chi tiêu không hợp lý nên vẫn bị thâm hụt, tốt nhất Dần nên có kế hoạch cụ thể cho từng việc và không quên để ra một phần đề phòng trường hợp khẩn cấp.

Tuổi Mão

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Hại, công việc của bạn có thể tiến triển không được thuận lợi như dự kiến. Bạn thường phải một mình hoàn thành tất cả mọi việc mà không được ai giúp đỡ, thậm chí có người còn tìm cách ngăn cản bạn, khiến mọi việc lại càng trở nên khó khăn hơn.

Chuyện làm ăn cũng không mấy trôi chảy. Các kế hoạch của bạn có dấu hiệu giậm chân tại chỗ vì bạn thường phải bỏ nhiều thời gian, tiền bạc ra để giải quyết nhiều sự cố xảy ra liên tiếp.

Tuổi Thìn

Nhờ có tài tinh Chính Tài chiếu mệnh, vận may về tài chính cũng sẽ tới với những chú Rồng trong tháng này. Các khoản thu nhập đều tăng tiến, hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận không chỉ từ công việc cố định mà còn ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư.

Với người làm kinh doanh, bản mệnh có cảm giác kiếm tiền dễ dàng và nhiều hơn trước. Các cuộc giao dịch tiền bạc, ký kết hợp đồng… đều diễn ra thuận lợi, bản thân bạn được hưởng lợi không nhỏ.

Hơn nữa, Thái Dương cát tinh báo hiệu bạn còn dễ gặp được quý nhân. Đó có thể là khách hàng nam hoặc một người bạn kết giao lâu năm mang tới cho Thìn các cơ hội đầu tư, làm ăn ngon nghẻ, lợi nhuận thu về không nhỏ.

Những ai có ý định khởi nghiệp trong thời gian này cũng nên quyết định nhanh chóng. Vận khí đang lên, cơ hội đang nằm trong tay, chỉ còn đường đi nước bước cụ thể ra sao thì bạn phải tính toán và lên kế hoạch cẩn thận.

Cứ mạnh dạn tiến hành và điều chỉnh dần theo hoàn cảnh thực tế, thành công sẽ tới. Tuy nhiên bạn vẫn cần cẩn thận với các loại giấy tờ, rà soát kỹ càng để tránh sai sót, nhẹ thì bị phạt tiền, nặng còn liên quan đến kiện tụng pháp luật, không thể chủ quan.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghiêm túc thực hiện các kế hoạch tích lũy tài chính. Con giáp này dù có năng lực kiếm tiền song vốn chi tiêu hào phóng nên thường không tích góp được nhiều. Vì vậy cần phải học cách chi tiêu tiết kiệm, khi đó bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về tiền bạc mà không bị nó điều khiển.

Tuổi Tỵ

Tài vận trong tháng chỉ ở mức bình ổn. Làm tốt ắt sẽ được hưởng lộc, còn người nào lười biếng, ôm tâm lý ăn sẵn thì cuối cùng cũng chỉ nhận lấy thất vọng. Kinh doanh, buôn bán túc tắc vẫn có khoản thu về, làm ăn phải tính đường dài nên bạn đừng quá nóng vội.

Tuổi Ngọ

Tình hình tài chính cũng không có nhiều biến động bởi bạn chủ yếu vẫn làm những công việc quen thuộc, chưa có nhiều đột phá. Người làm công ăn lương cũng chỉ lĩnh tiền lương hàng tháng chứ ít đi các khoản thưởng nóng hoặc tăng lương.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuổi Mùi được Thiên Tài hậu thuẫn nên càng làm ăn buôn bán càng dễ có được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Vận khí đang tăng dần, thích hợp để làm những việc quen tay hay đã có kinh nghiệm, không hợp để đẩy mạnh đầu tư ồ ạt. Nóng vội lúc này chỉ khiến bạn dễ nhận về cay đắng.

Vận trình tài lộc của người tuổi này có xu hướng tăng dần chứ không phải giàu có ngay sau một đêm. Mọi việc đều cần nỗ lực và tính toán chu đáo từng bước trước khi tiến hành, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.

Chỉ cần tiếp tục công việc, dự án hiện tại thì tiền bạc cũng rủng rỉnh rồi, Mùi không cần phải liều lĩnh đặt cược hết những gì mình đã xây dựng bấy lâu. Họa tiểu nhân ẩn tàng cũng nhắc nhở tuổi này đề cao cảnh giác với những mối hợp tác hoặc đầu tư mờ ám. Bạn nên có sự tìm hiểu kỹ càng trước khi bắt tay làm ăn chung với ai đó, đặc biệt là người chưa từng giao hảo trước đây.

Làm giàu cần quá trình bền bỉ phấn đấu và một tầm nhìn xa trông rộng, bạn có thể hiểu các mánh khóe trong nghề của mình, cũng áp dụng để thu lợi cho bản thân, song đừng bất chấp tất cả mà làm liều kẻo vướng họa lao ngục.

Tuổi Thân

Về tài lộc, trong tháng Ất Tị này, bản mệnh được quý nhân Nhị Hợp mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. Nếu có ý định đầu tư, bạn có thể triển khai trong tháng. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kẻo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc, phát sinh tranh chấp nghiêm trọng.

Tuổi Dậu

Nhị Hợp xuất hiện giúp cho các công việc của con giáp này tiến triển vô cùng thuận lợi. Bạn nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh, được giới thiệu cho nhiều cơ hội có giá trị. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ, việc thăng chức, tăng lương sẽ nằm ngay trong tầm tay.

Tình hình tài chính cũng có những biến chuyển đáng mừng. Bạn có cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi một cách ổn định.

Tuổi Tuất

Có tài tinh chiếu mệnh nên nhìn chung phương diện tài lộc của Tuất lại khả quan. Thu nhập chủ yếu đến từ những hạng mục đã có nền tảng vững chắc, không thích hợp để đầu tư mạo hiểm. Tuy nhiên, chi phí phát sinh nhiều, kế hoạch tích lũy cũng bị cản trở.

Tuổi Hợi

Phương diện tài lộc nhìn chung ổn định, bạn vẫn duy trì những mối làm ăn trước đó. Thời điểm này, bản mệnh có thể tranh thủ mở rộng mối quan hệ với bạn hàng, đối tác. Đôi bên chưa cần hợp tác với nhau ngay lập tức mà có thể trò chuyện, giao lưu để hiểu hơn về các mục tiêu của nhau.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!