Top con giáp làm mãi... vẫn chỉ là nhân viên, luôn tự hài lòng với cuộc sống, đường đến cấp LÃNH ĐẠO gian nan vô cùng

Tuổi Dần

Các chuyên gia tướng số cho rằng, người tuổi Hổ thường có tính cách khá độc đáo, rất giỏi trong việc đối nhân xử thế và đặc biệt có khả năng lãnh đạo. Nhận định đó xuất phát từ ý chí cứng rắn khó lòng lay chuyển và niềm tin mạnh mẽ của những người tuổi Hổ. Bởi vậy, khi có được cơ hội thăng tiến, người cầm tinh con Hổ sẽ quyết tâm cố gắng hết sức không mệt mỏi để đạt được những gì mình mong muốn.

Một lòng hướng đến mục tiêu, không phàn nàn kêu ca về những khó khăn vất vả trên đường đến với vinh quang, người tuổi Hổ sẽ luôn là ứng cử viên sáng giá cho những vị trí quản lý, giám đốc.

Tuổi Hợi

Người cầm tinh con Heo thường biết tự hài lòng với cuộc sống, không có khát vọng cao xa, hạnh phúc với họ là có thể lặng lẽ trải qua những tháng ngày bình yên.

Trong mắt người tuổi Hợi, những nhân vật lừng lẫy nhưng cuộc sống bon chen bấp bênh không phải là mục tiêu của họ.

Trong mắt người tuổi Hợi, những nhân vật lừng lẫy nhưng cuộc sống bon chen bấp bênh không phải là mục tiêu của họ. Họ biết rằng, nếu làm tốt sẽ được mọi người khen ngợi, nhưng nếu làm không tốt thì sẽ bị mắng chửi, vậy chẳng thà không xuất đầu lộ diện ngay từ đầu.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột thường không thích hợp làm người lãnh đạo, bởi ngoài tính cách có phần ích kỷ, không muốn để ý đến những chuyện không liên quan đến mình, người tuổi Tý còn không đủ tự tin vào bản thân, không muốn tùy tiện ra quyết định. Bên cạnh đó, người tuổi Tý cho rằng đi theo mọi người thì an toàn hơn, dù sao có vấn đề gì mọi người cùng chịu, hậu quả sẽ không thảm hại như trường hợp bản thân ra quyết định sai lầm.

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