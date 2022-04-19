Những con giáp nào nên sinh đứa thứ 2 để TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, NHÂN BA trong năm Nhâm Dần 2022?

Tâm linh - Tử vi 19/04/2022 07:43

Những con giáp tài lộc nhân đôi, thậm chí là nhân ba khi hạ sinh đứa thứ 2 trong năm 2022

Tuổi Mão

Tuổi Mão vốn rất năng động nhưng bản tính hơi ích kỷ, sống cầu kỳ, xa hoa và ít khi chịu nghe lời khuyên bảo của người khác. Do đó, khi sinh một đứa con, nó vẫn chưa thể áp đảo được “vía” của Mão, chỉ khi sinh được đứa thứ 2, mọi chuyện mới thay đổi. Có 2 con, Mão sẽ bình tâm, tu chí làm ăn hơn, có trách nhiệm và biết tiết kiệm tiền bạc hơn.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý vốn dĩ là những người có trách nhiệm và biết chăm lo cho gia đình. Những người này sống rất tình cảm và luôn yêu thương, chăm lo cho gia đình của mình. Họ không ngại làm những việc lặt vặt cũng chẳng ngại khó ngại khổ vì họ xem đó là việc cần làm để vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Công sức của họ sẽ được đền đáp xứng đáng nhất là vào thời điểm họ sinh đứa con thứ hai. Họ trở thành con giáp nhiều tài lộc nhờ những niềm vui và động lực từ hai con của họ mang lại. Không chỉ gia đình hạnh phúc mà việc làm ăn của người tuổi Tý lúc này cũng phất lên nhanh chóng.

Những con giáp nào nên sinh đứa thứ 2 để TÀI LỘC NHÂN ĐÔI, NHÂN BA trong năm Nhâm Dần 2022? - Ảnh 1
Con cái chính là quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý.

Có thể nói, con cái chính là quý nhân phù trợ cho người tuổi Tý. Từ khi người con thứ 2 được sinh ra, bản mệnh luôn cảm thấy vui tươi, vận khí hanh thông, gặp hung hóa cát, gặp dữ hóa lành, mọi sự thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Mùi

Câu nói "Có đức mặc sức mà ăn" rất phù hợp với người tuổi Mùi. Với tính cách hiền lành, tốt bụng và tình cảm, những phụ nữ tuổi Mùi được mọi người yêu quý và giúp đỡ rất nhiều trong cuộc sống. Ngay thời điểm sinh con gái đầu lòng thì gia đình họ như được đổi vận khi mọi sự đều rất hanh thông.

Vốn là con giáp nhiều tài lộc sẵn rồi, lại sinh được hai cô con gái thì tình cảm vợ chồng càng khắng khít, cả đời chỉ cần an nhàn hưởng phước con cháu. Nếu họ sinh hai trai hay một trai một gái dù không thịnh vượng bằng nhưng cũng đảm bảo cho họ một đời sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!


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