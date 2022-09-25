Con giáp nào trời sinh số lận đận tình duyên, yêu ai cũng bất thành dù người thương nhiều vô kể?

Dù có yêu thương nhau đến mấy, người tuổi Tị cũng rất dễ rơi vào trạng thái tranh cãi khi ở bên nửa kia của mình. Thực chất, con giáp này là một người khá nóng tính, họ coi trọng tự do cá nhân nên rất ghét những ai can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của mình. Nếu như đến một ngày nào đó, họ phát hiện ra nửa kia của mình luôn âm thầm theo dõi mình hoặc lúc nào cũng quản thúc mình thì họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Thường thì sau khi phát hiện ra điều ấy, con giáp đường tình trắc trở này sẽ cãi nhau những trận rất lớn với nửa kia, đồng thời nhắc đi nhắc lại những lời ấy tựa như lời cảnh cáo. Dần dần, họ trở thành con giáp thích chiến tranh lạnh, khiến quan hệ của hai người sẽ trở nên căng thẳng hơn, cuối cùng quyết định chia tay trong hòa bình để không tiếp tục tổn thương nhau.

Tình cảm của bạn khó có thể duy trì được trạng thái ổn định, dễ có sóng gió. Nhất là trong tháng tới hai người thường xuyên cãi vã, bao nhiêu hiểu lầm, ấm ức trong lòng sẽ trở thành “thuốc nổ” cho các cuộc tranh cãi nảy lửa, hoặc đôi khi bất đồng quan điểm khiến cả hai đều cảm thấy không thoải mái. Chính vì thế hãy cố gắng giữ bình tĩnh, hòa khí trong mọi tình huống, tránh cãi vã nếu không chỉ càng đẩy tình cảm của hai người đến bờ vực nguy hiểm.

Những người thuộc tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Năng lực làm việc của tuổi này rất cao, bản mệnh là những người nói được sẽ làm được, tính khí thẳng thắn, sống rất thẳng thắn, đôi khi không biết kiêng nể kể cả trong những mối quan hệ làm ăn hay với cấp trên.

Thành đạt và luôn tự tin và bản thân, chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Tuổi Tuất

Tuy người tuổi Tuất có ngoại hình khá bắt mắt, thế nhưng họ cũng là con giáp đường tình trắc trở. Cũng có thể ngoại hình nổi bật lại là một trong những trở ngại để họ tìm được người chân thành với mình.



Họ nhận được sự theo đuổi của nhiều người, nhưng đa số chỉ là những người bị thu hút bởi vẻ ngoài của họ chứ không có mấy ai thật lòng theo đuổi vì con người của họ.



Một khi nhận ra được điều ấy, tuổi Tuất sẽ quyết đoán chọn cách chia tay ngay. Lâu dần, họ nảy sinh thái độ thất vọng với tình yêu, không muốn dành tình cảm cho bất cứ người nào khác nữa. Mà một khi đóng cửa trái tim mình, họ lại càng khó có thể tìm được một người như ý muốn.

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