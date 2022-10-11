Con giáp nào thiếu năng lực xử lý tình huống nên mãi dậm chân một chỗ, chưa bứt phá bản thân?

Tâm linh - Tử vi 11/10/2022 15:47

Các con giáp dưới đây cần cải thiện khả năng xử lý tình huống của mình.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vẫn luôn là biểu tượng cho sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Họ không bao giờ ngại khó ngại khổ. Tuổi Sửu chỉ sợ không có cơ hội để làm việc và thể hiện bản thân. Họ luôn dành toàn bộ sự nỗ lực để hoàn thành mục tiêu và chí hướng mà họ đã vạch sẵn ra. Người tuổi Sửu không cần sự đốc thúc của người khác, cũng không để sự kỳ vọng của người khác ảnh hưởng đến mình. 

 

Nhưng đó là khi những chú Trâu gặp thuận lợi trên quãng đường mình đi. Còn nếu vấp phải khó khăn hay những vấn đề bất ngờ, con giáp này chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, không biết tiếp theo nên làm thế nào mới tốt. Cho nên, tuổi Sửu được đánh giá là con giáp thiếu năng lực xử lý vấn đề.

 

Khi gặp chuyện, con giáp này trở nên mất hồn mất vía, tự làm đảo lộn mọi thứ, cuống cuồng, đánh mất hẳn sự trầm tĩnh thường ngày. Dù vậy, tuổi Sửu lại không muốn thừa nhận sự bị động của bản thân, thay vào đó, họ sẽ làm bộ như bản thân rất lợi hại. Đây là một tật xấu mà những chú Trâu cần phải sửa đổi.

 

Thật ra họ chỉ cần cố gắng giữ bình tĩnh, để đầu óc tỉnh táo tìm ra ngọn nguồn vấn đề thì sẽ có cơ hội xoay chuyển tình thế rất lớn. Nhưng nếu cứ luống cuống làm rối tung mọi chuyện lên thì sẽ rất dễ dẫn đến sai sót. Bạn có biết muốn sự nghiệp thành công, 12 con giáp không nên làm nghề gì?

 

Tuổi Tị

Con giáp tuổi Tị được xem là kẻ “mồm mép đỡ chân tay” nghĩa là họ dùng sự khéo ăn, khéo nói của mình để cuộc sống của mình trở nên thuận lợi hơn trong cả công việc lẫn giữ gìn mối quan hệ xung quanh mình. Thế nhưng, không ít lần họ tự hỏi sao mình cũng giỏi mà vẫn mãi là kẻ thường thường bậc trung? 

Thực tế cho thấy rằng, họ tỏ ra khôn khéo khi bạn kiểm soát được vấn đề mà thôi, người tuổi Tị sẽ để lộ khuyết điểm của mình khi có quá nhiều sự cố xảy ra, biến họ trở thành con giáp thiếu năng lực xử lý vấn đề. 

Con giáp nào thiếu năng lực xử lý tình huống nên mãi dậm chân một chỗ, chưa bứt phá bản thân? - Ảnh 1

Điều này cũng một phần là vì họ không biết cách làm việc một cách cụ thể, chi tiết như những người khác, việc họ giỏi nhất đó là nhờ vào sự hỗ trợ của người mà không phải tự mình làm việc gì. Họ luôn biết được yếu điểm này của bản thân nên luôn tìm cách giấu kín và dùng những lời lẽ có vẻ hiểu biết, thông thái của mình để che giấu.

Để hạn chế việc bị chê là con giáp giỏi lý thuyết nhưng kém thực hành thì bạn đừng để chữ SỢ ngăn bạn lại khi bạn muốn làm điều gì đó. Học cách chấp nhận mình không hoàn hảo để từng bước học cách làm từng việc cụ thể.

Việc sai sót luôn là điều được chấp nhận cho những người mới thử làm việc gì. Sau khi sai thì tìm cách chỉnh sửa, đọc lại lý thuyết, lại tiếp tục bắt tay vào làm. Lý thuyết và thực hành đều quan trọng và bạn phải biết cân bằng, áp dụng được cả hai mới mong có hiệu quả.

Tuổi Mão

 

Những chú Mèo luôn biết cư xử rất linh hoạt. Họ nhẹ nhàng và thích giúp đỡ người khác, rất có năng khiếu với các môn nghệ thuật. Họ thích sự an toàn, thích sống trong những thứ quen thuộc, không muốn vướng vào rắc rối. 

 

Vấn đề lớn nhất của những chú Mèo chính là khi gặp phải chuyện rắc rối, họ sẽ không thể lập tức giải quyết vấn đề ngay tức khắc, thay vào đó là thể hiện sự luống cuống, bị động của bản thân. Tuổi Mão rất sợ đắc tội với người khác nên thường không bày tỏ quan điểm riêng của mình. Người khác dễ đánh giá họ là những người không có chính kiến. 

 

Càng trong tình huống khó khăn, họ lại càng khó đưa ra nhận định của riêng mình, mà luôn cần có ai đó chỉ dẫn hoặc làm thay. Thế nhưng con giáp này lại thường làm bộ như mình có thể làm tốt một mình, không cần nhờ tới sự trợ giúp của bất cứ ai. Việc "cậy mạnh" này khiến tuổi Mão không ít lần phải nhận trái đắng song họ vẫn khó mà thay đổi thói quen xấu đó.

 

Càng là vấn đề bất ngờ, người tuổi Mão lại càng thể hiện sự lúng túng, thiếu năng lực xử lý của mình. Nhưng nếu như họ có thể gạt bỏ những cảm xúc riêng tư, nhường chỗ cho trí óc hoạt động, vậy thì khả năng giải quyết vấn đề của con giáp này sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tiếc rằng đây là điều mà họ cần cải thiện không thể chỉ một sớm một chiều.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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