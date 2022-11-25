Con giáp nào tham lam ích kỷ, sẵn sàng chà đạp người khác vì lợi ích của mình là trên hết?

Lòng tham không đáy sẽ khiến bản mệnh quyết định sai lầm.

Tuổi Mùi

Đây cũng là con giáp khá tham lam. Tuổi Mùi muốn sở hữu mọi thứ từ tiền bạc đến danh tiếng. Chính vì tham vọng này mà họ không nhìn rõ được trình độ thật sự của mình, dễ rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Thực ra có chí lớn là tốt, nhưng tuổi Mùi cần phải biết đâu là điểm dừng. Lòng tham không đáy sẽ khiến bản mệnh quyết định sai lầm. Đến cuối cùng danh lợi không những chẳng giành được còn ảnh hưởng đến tiền đồ. Thế nên tuổi Mùi cần tỉnh táo kẻo công sức vun đắp đổ sông đổ bể.

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý luôn coi lợi ích của mình là trên hết, là một trong những con giáp coi bản thân là nhất quả đất, chỉ cần là việc có lợi cho bản thân mình thì họ thậm chí có thể từ bỏ cả tình thân và tình bạn. Con giáp ích kỷ này cho rằng trong cuộc sống, mình có thiếu bất cứ thứ gì, trừ tiền bạc. Chỉ cần có tiền, họ sẽ thỏa mãn được mọi nhu cầu vật chất cần thiết, mới có thể sống thoải mái được.

Tuổi Tý không nên quá tham lam, bởi đến một lúc nào đó, khi bạn nhận ra quanh mình đã không còn ai thân thiết, bạn sẽ cảm thấy mình thật cô độc, tiền bạc cũng không thể mua lại được tình thân.



Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là những người đặt ra những yêu cầu cao trong cuộc sống của mình. Trước khi bắt tay vào làm việc gì, con giáp này đều suy đi tính lại thật kỹ để xem có lợi hay gây tổn hại gì đến lợi ích của mình.

Con giáp này tham lam tiền bạc nên muốn kiếm được thật nhiều để hưởng thụ. Chỉ cần thấy cơ hội, tuổi Dậu không ngại lợi dụng cả những người thân thiết để đạt được. Về lâu dài, tuổi Dậu sẽ mất hết các mối quan hệ nếu vẫn giữ tật xấu này. Tiền bạc hay địa vị có để làm gì khi không một ai nguyện ý ở bên một người lạnh lùng như vậy.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-giap-nao-tham-lam-ich-ky-san-sang-cha-dap-nguoi-khac-vi-loi-ich-cua-minh-la-tren-het-525520.html