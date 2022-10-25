Con giáp nào sống hết lòng vì bạn bè, dẫu biết có thể liên luỵ bản thân nhưng không vì thế mà làm ngơ

Những người tuổi Dần thường không giỏi trong việc biểu đạt suy nghĩ của mình. Bởi vậy, Dần sẽ “nói ít làm nhiều”, hết lòng vì chuyện của bạn bè. Nhưng vẻ ngoài trầm tư và có phần như bí ẩn của những người cầm tinh con Hổ này khiến nhiều người lo ngại khi kết giao vì nghĩ rằng Dần chỉ biết nghĩ tới bản thân.

Thực tế thì chỉ cần bạn bè cần, Dần sẵn sàng giúp đỡ mà không toan tính thiệt hơn. Những người tuổi Dần có tính cách thẳng thắn, bộc trực và rất coi trọng tình nghĩa. Mặc dù ít bạn bè, nhưng những người bạn của Dần đều là tri kỉ, sẵn sàng xả thân vì Dần và ngược lại. Ngoài ra, con giáp này rất sợ bị phản bội vì thế Dần cực kỳ cẩn trọng trong việc chọn bạn.

Chẳng ai có thể bì với tuổi Tuất về mức độ trung thành, chung thủy trong mọi mối quan hệ tình cảm, không chỉ là tình yêu. Họ với ai cũng như dốc hết gan ruột, hết lòng và chẳng lưu giữ lại chút gì cho mình. Bạn có thể cảm nhận được từng chút một lòng tốt của những người bạn tuổi Tuất, từ những việc nhỏ nhặt nhất họ làm cho bạn, đến tháo gỡ khó khăn mà bạn đang rơi vào.

Tất cả đều cho thấy sự quan tâm và lo lắng thật lòng của tuổi Tuất. Khi gặp rắc rối về tiền bạc, chẳng mấy ai giang tay hỗ trợ bạn đâu vì ngại phiền toái, nhưng tuổi Tuất thì không. Họ không chỉ giải quyết khó khăn nhất thời cho bạn, mà còn tính được đường đi nước bước lâu dài, cả những chuyện mãi về sau nữa đó.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu luôn gây ấn tượng vì tính cách hào phóng và trượng nghĩa. Sửu thích giao lưu học hỏi nên con giáp này luôn tích cực tạo dựng những mối quan hệ mới một cách tự nhiên và không toan tính. Chính vì điều vậy nên Sửu có rất nhiều bạn và cũng được nhiều người hậu thuẫn khi gặp khó khăn.

Sửu luôn hành động rất chắc chắn và cẩn trọng. Trong việc chọn bạn bè cũng vậy, tuy rằng người tuổi Sửu luôn luôn vui tươi, hòa đồng, nhưng người khác rất khó nắm bắt đâu là tình cảm thật của họ.

Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn, con giáp này luôn sẵn sàng giúp đỡ đầu tiên. Sửu sẽ chạy ngược chạy xuôi, giúp đỡ bạn bè hết sức có thể. Dù cho việc giúp đỡ người khác có thể khiến chính bản thân Sửu phải chịu liên lụy, họ cũng sẽ không từ bỏ.

Tấm lòng của Sửu được rất nhiều người yêu mến và tôn trọng, rất nhiều người coi họ là một người bạn tri kỷ, chẳng bao giờ giấu giếm Sửu bất cứ điều gì. Con giáp này chính là một người bạn đáng mến và thành thật, xứng đáng để gắn bó cả đời.

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