Con giáp nào rũ bỏ vận xui trong tháng 9 âm lịch 2022 này?

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 17:32

Xui xẻo đã qua nhường chỗ cho những con giáp dưới đây đón chờ tài lộc.

Tuổi Dần

Theo tử vi hôm nay của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dần tiến triển thuận lợi bất ngờ. Thậm chí quý nhân còn xuất hiện và giúp bạn khắc phục được nhiều vấn đề đang tồn tại từ trước tới nay.

Cứ tiếp tục làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, bản mệnh sẽ ngày càng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp. Tin rằng mọi cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng trong tương lai.

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay là năm tuổi của những người tuổi Mão, nên họ sẽ có hạn Thái Tuế, con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Sửu phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Con giáp nào rũ bỏ vận xui trong tháng 9 âm lịch 2022 này? - Ảnh 1
Trong tháng 9 âm lịch thậm chí, vào những tháng xung hạn của mình, ví dụ như tháng 7 âm lịch, tuổi Mão còn phải lao đao đối phó với tiểu nhân, công việc ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, do Tân thuộc Kim nên cũng có thể trợ giúp phần nào cho Mão và tháng 9 âm lịch này chính là thời điểm tuổi Mão được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải vào khoảng thời gian giữa năm nay.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có 1 ngày làm việc vô cùng thuận lợi. Thần may mắn là dấu hiệu nhắc nhở bạn hãy bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước. Bạn chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ hiếm có này.

Ngoài ra, các mối quan hệ thân quen có thể giúp bản mệnh gặp được quý nhân. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra cách khắc phục những khó khăn ở hiện tại, đồng thời tìm ra định hướng thích hợp cho tương lai.

Tuy nhiên, dù có tinh thần làm việc hăng say đến mấy, bạn cũng nên chú ý đến sức khỏe, không nên cố gắng quá sức đến nỗi quên ăn quên ngủ. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời chú ý rèn luyện thể dục thể thao để luôn có một cơ thể khỏe mạnh.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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