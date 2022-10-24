Con giáp nào nổi tiếng là nữ trung hào kiệt, trời sinh đức hạnh đoan trang, thông mình hơn người ?

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 15:00

Tất cả mạnh mẽ và danh dự của họ đều đặt vào sự nghiệp. 

Tuổi Thân

Xem bói tử vi, phụ nữ tuổi Thân là người mạnh mẽ và cũng rất độc lập, đủ trí tuệ và sức mạnh để đứng trên đôi chân của chính mình, tạo dựng sự nghiệp huy hoàng. Tất cả mạnh mẽ và danh dự của họ đều đặt vào sự nghiệp. 

 

Phụ nữ tuổi này thường cảm thấy người khác không đáng tin cậy, chỉ có những gì mình làm mới xác thực và đáng tin tưởng nhất. Trong suy nghĩ của họ, bản thân tự tay tạo dựng tương lai là điều hãnh diện và đáng tự hào. Vì thế, cô ấy sẽ không ngừng cố gắng, vì cô ấy tin vào điều này.

 

Đứng trước giông bão cuộc đời, phụ nữ tuổi Thân không bao giờ lùi bước mà luôn tự tin, lạc quan. Sẽ chẳng ai có thể nhìn thấy nàng giáp nàyyếu đuối hay rơi lệ, bởi nàng luôn cố gắng giấu những đớn đau, tủi hờn vào bên trong để mạnh mẽ đối mặt với đời từng ngày. 

 

Tuổi Thìn

Trời sinh đức hạnh đoan trang, thông mình hơn người nên nữ tuổi Thìn trong công việc thường ngày vẫn luôn xuất sắc. Họ có được chức vị và thu nhập cao trong công việc.

 

Có lẽ cũng vì thế nên tiêu chuẩn họ đặt ra rất cao. Những chàng trai bình thường sẽ khó có thể lọt vào mắt xanh của các cô nàng tuổi Thìn. Họ là người không thích tạm bợ nên khi chọn nửa kia họ sẽ xem xét nhiều mặt. Nữ tuổi Thìn có năng lực mạnh mẽ, có nghị lực, dám chấp nhận thử thách nên không ngại thử sức.

Con giáp nào nổi tiếng là nữ trung hào kiệt, trời sinh đức hạnh đoan trang, thông mình hơn người ? - Ảnh 1
Họ có năng lực học tập tốt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm xã hội nên thường dựa vào khả năng của chính mình để tạo nên vùng đất cho riêng mình. Nhờ vậy mà sự nghiệp của họ cũng ngày càng đi lên. Các chàng trai nếu muốn tiếp cận với nữ tuổi Thìn trước tiên hãy trang bị cho mình khối lượng kiến thức đáng nể nhé.

 

Tuổi Tuất

 

Lịch vạn niên cho hay, phụ nữ tuổi Tuất có tính cách khá bướng bỉnh và có đôi chút bảo thủ. Độc lập trong cả suy nghĩ và hành động, nàng giáp này ít khi lắng nghe lời khuyên của người khác mà luôn tự hành động theo tôn chỉ của riêng mình.

 

Trước đám đông, nàng Tuất luôn nổi bật và thu hút được ánh nhìn của mọi người xung quanh. Không chỉ xinh đẹp, họ còn rất thông minh, tài giỏi, nhất định không chịu an phận làm một nữ nhi tầm thường. Con giáp này luôn cố gắng phấn đấu để xây dựng sự nghiệp và tạo dựng địa vị cho mình trong xã hội.

 

Trong chuyện tình cảm, vì yêu thích tự do bay nhảy, cộng với tính cách độc lập mạnh mẽ tự chủ, người tuổi Tuất thường có xu hướng sợ hôn nhân để có thể tận hưởng trọn vẹn những giây phút độc thân vui vẻ và hạnh phúc.

 

Trong công việc, người nữ tuổi Tuất cũng có khả năng độc lập xử lý vấn đề khá tốt, năng lực làm việc và con đường công danh của họ không thua kém bất cứ cánh mày râu nào.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Con giáp nào đã nỗ lực quanh năm, đến cuối năm 2022 được đối đãi xứng đáng?

Con giáp nào đã nỗ lực quanh năm, đến cuối năm 2022 được đối đãi xứng đáng?

Vận trình của con giáp này thăng hoa, tháng 11 và tháng 12 kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới