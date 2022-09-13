Con giáp nào nhạy bén với tiền bạc lại có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao?

Người tuổi Thân lanh lợi thông minh song thiếu ổn định, nhưng chỉ cần rèn luyện thêm trong môi trường làm việc thì người tuổi Thân sẽ biết cách lấy dài bù ngắn, tìm ra được con đường phù hợp với bản thân.

Một khi họ xác định được phương hướng, người tuổi Thân sẽ lập tức thể hiện bản lĩnh tài năng đặc biệt của bản thân. Ở vị trí vừa thích hợp lại vừa có thể phát huy bản thân, lấy tinh thần "làm một lần ăn ba năm", người tuổi Thân sẽ nhanh chóng tích lũy tiền tài cho mình.

Người tuổi Thân tự biết rằng trên con đường kiếm tiền bản thân thiếu tính kiên trì, không thích hợp làm mãi một việc, ngồi nguyên một chỗ quá lâu, cho nên cần phải không ngừng thay đổi phương hướng trong cuộc sống, có đôi khi thậm chí còn không tiếc dùng thất bại để đổi lấy kinh nghiệm cho chính mình.

Nếu trong công ty hiện tại họ cảm thấy khả quan lâu dài, không cần phải lo xa, họ còn hi vọng sẽ được luân chuyển qua nhiều bộ phận để được học hỏi và rèn luyện, để có thể có được năng lực toàn diện. Có thể nói người tuổi Thân là cao thủ kiếm tiền, biết dùng trí tuệ để gặt hái thành công.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn thích hưởng thụ, nhưng như vậy không có nghĩa là họ là người vô trách nhiệm. Một khi đã được giao việc gì, họ sẽ cố gắng hết sức, chẳng bao giờ nghĩ đến việc đùn đẩy cho ai. Hơn nữa, họ là người hiểu rất rõ mình cần gì và muốn gì và nên làm gì.

Vì vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy rất yên tâm khi hợp tác với người tuổi này. Bởi họ không những có trách nhiệm, mà còn chẳng bao giờ làm những việc hãm hại, cướp công của người khác, cũng chẳng bao giờ khoe mẽ, lên mặt dạy đời với người khác.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có cảm giác nhạy bén đặc biệt với hoàn cảnh môi trường, giỏi nhìn sắc mặt đoán lời nói, cũng hiểu cách đứng trên cương vị người khác để suy nghĩ vì người khác, rất thích hợp dấn thân vào vị trí bán hàng.

Khi đối diện với khách hàng, họ sẽ không dùng cách bắt ép cưỡng chế thuyết phục, cũng sẽ không dùng thái độ hèn kém để thu hút đối phương mà luôn biết cách điều chỉnh, nắm bắt thái độ một cách hoàn hảo. Nếu không để họ tiếp xúc với những khách hàng khó chiều mà chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng thì quả rất đáng tiếc cho tài năng của họ.

May mắn là người tuổi Dậu nếu đã cảm giác được sự bất ổn, cảm thấy nơi làm việc hiện tại không thể phát triển lâu dài thì sớm hay muộn họ cũng sẽ nhảy việc.

Nhờ có khả năng thích ứng nhanh, sau thời gian tiếp xúc cọ sát, họ nhanh chóng bước vào guồng quay công việc thể hiện tài năng, hơn thế nữa, người tuổi Dậu thường đến sớm về muộn, nghị lực hơn người, vừa có ích lại chăm chỉ, sẽ chẳng mất quá nhiều thời gian để họ được quản lí mới trọng dụng đề bạt, thu nhập cũng nhờ thế mà tăng lên.

Nhìn vào những tấm gương xuất sắc đã nêu, trừ những ai là con cháu nhà có tiền, giàu có sẵn, chắc chẳng ai dám nói rằng "tôi không muốn cố gắng" phải không nào?

Nếu như bạn không có trong danh sách này cũng không sao, chỉ cần bạn noi theo tinh thần và nghị lực của những con giáp nêu trên, chắc chắn bạn cũng sẽ gặt hái được thành quả tốt đẹp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo!