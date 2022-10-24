Con giáp nào ngồi không cũng có tiền, quý nhân Tam hợp hỗ trợ hết mình?

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 21:27

Con giáp này cũng sẽ đón nhận không ít may mắn nhờ có Thiên Quan trọ mệnh, việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đặt.

Tuổi Tý

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, người tuổi Tý đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ quý nhân Tam Hợp. Đường tình duyên vô cùng suôn sẻ, bạn được chỉ lối dẫn đường, tìm thấy được những điều tưởng chừng đã mất đi. Tình cảm vợ chồng được hâm nóng, thậm chí còn nồng nàn thắm thiết hơn trước.

Người độc thân có thể chuẩn bị bước chân vào 1 mối quan hệ mới. Bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm của mình, đừng nghĩ ai yêu nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Trong tình yêu vốn không có chỗ cho sự so bì ai yêu ai nhiều hơn, hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.

Con giáp nào ngồi không cũng có tiền, quý nhân Tam hợp hỗ trợ hết mình? - Ảnh 1
Trong công việc, những chú Chuột được Tỷ Kiên che chở nên tinh thần thoải mái, đầu óc thông thoáng, tiến hành kế hoạch một cách suôn sẻ. Hiệu quả công việc vì thế cũng nâng cao rất nhiều, thành tích thể hiện rất rõ ràng, được cấp trên ghi nhận.

Tuổi Dần

Kiếp Tài tác động lên vận trình của người tuổi Dần là điềm báo hao tổn tài sản rất rõ. Con giáp này cần phải thận trọng nhiều hơn kẻo bị vướng vào tai họa mà tiền bạc tiêu tan. Đây không phải là lúc bạn được phép chủ quan hay lơ là mất cảnh giác nếu không hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa.

Người làm kinh doanh chớ nên mạo hiểm đầu tư trong một ngày nhiều hung hiểm thế này, nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc của bạn đang khá lớn. Những vấn đề về tài chính cần phải suy xét kĩ càng, chớ nghe lời đường mật của những kẻ không đáng tin mà đưa tiền bạc vào nơi không an toàn. Tham thì thâm, đâu phải lúc nào lợi nhuận cao là cũng có thể đâm đầu vào.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu có một ngày may mắn, vận trình khởi sắc. Con giáp này cũng sẽ đón nhận không ít may mắn nhờ có Thiên Quan trọ mệnh, việc kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đặt. Ngoài ra chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng khá tốt đẹp, con giáp tuổi Dậu còn độc thân có nhiều cơ hội gặp được ý chung nhân của mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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