10 ngày đầu tháng 12 âm lịch, con giáp nào vớ được vàng trong tay?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 16:21

Bước vào tháng âm lịch cuối năm, các con giáp này cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Tỵ

Theo các chuyên gia phong thủy, Tỵ thiên về phân tích. Do đó, muốn thành công hơn trong năm nay, người tuổi Tỵ cần học cách cân bằng những khác biệt này và có cách tiếp cận các vấn đề thoải mái hơn thì sẽ dễ dàng thành công hơn.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm là giai đoạn thử thách nhất của người tuổi Tỵ. Họ sẽ gặp vấn đề từ chuyện sức khỏe , cuộc sống cho tới công việc . Qua được khoảng thời gian này, những chuyện thị phi, xui xẻo cũng sẽ dần biến mất, và người tuổi Tỵ phần nhiều sẽ chỉ gặp toàn chuyện tốt.

Đặc biệt, từ 10 ngày đầu tháng 12 âm cho đến Tết Nguyên đán, vận đỏ sẽ liên tiếp “hỏi thăm” người tuổi Tỵ, giúp họ có cơ hội làm giàu bất ngờ. Cùng với sự cẩn trọng và điềm tĩnh, rất có thể họ sẽ là một trong những con giáp giàu có nhất vào dịp cuối năm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là những người lạc quan, vui vẻ và yêu đời. Họ cũng thông minh, nhanh trí như những chú khí vậy. Con giáp này mang số mệnh giàu sang, phú quý. Dù xuất thân trong những gia đình nghèo, họ vẫn không ngừng vươn lên để cải thiện cuộc sống.

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Bước sang tháng 12, người tuổi Thân sinh năm 1980, 1992 gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Khi cơ duyên đến, họ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền.

Sau nhiều khó khăn, chật vật, họ từng bước vươn lên chứng tỏ khả năng của bản thân và được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, người cầm tinh con khỉ cũng có vận đào hoa đỏ thắm. Trong 3 tháng tới, người còn độc thân sẽ tìm được người phù hợp với mình. Những người đã có đôi có cặp nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Tuổi Ngọ 

Tử vi 10 ngày đầu tháng 12 âm lịch cho biết tuổi Ngọ sẽ may mắn. Trong thời gian này, chiếc ví của bạn sẽ từ từ phồng lên từ từ khiến bạn vô cùng viên mãn.

Trong công việc tuổi Ngọ sẽ thuận lợi, suôn sẻ, gặp được nhiều quý nhân và giúp họ kiếm được khối tài sản kha khá. Dự kiến trong thời gian sắp tới tuổi Ngọ sớm sớm gây dựng cơ ngơi ổn định, vững chắc, làm bàn đạp để tiếp tục phát triển vào năm sau. Từ đó, cuộc sống trở nên thoải mái hạnh phúc dư dả hơn rất nhiều.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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