Tiền sẽ về tay ai trong tháng 11 dương lịch năm nay?

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 15:50

Những tháng cuối năm, các con giáp dưới đây chạy đua nhận tài lộc.

Tuổi Sửu

Đường tài lộc của người tuổi Sửu sáng sủa hơn do có những khoản thu nhập khá đáng kể, cát tinh trao cho con giáp giỏi làm ăn này những cơ hội kiếm tiền không nhỏ.

 

Thời điểm này, bạn có thể nhận được sự trợ giúp của người thân, bạn bè nên có cơ hội mở rộng quy mô và nguồn vốn đang có, từ đó thu về khoản lời khá lớn. 

 

Người làm kinh doanh tìm kiếm được những mối làm ăn hứa hẹn. Chỉ cần bạn luôn chăm chỉ, quyết tâm thực hiện kế hoạch, tiến về phía trước thì bạn có thể chinh phục được mọi thách thức.

 

Nếu ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư… thì có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng trong các dự án mới, đặc biệt là ở lĩnh vực bạn chưa thật sự quen thuộc. Những ai làm ăn nhỏ tuy không thu về khoản lợi lớn nhưng về cơ bản vẫn khá rủng rỉnh tiền tiêu, không phải lo lắng gì nhiều về những kế hoạch lâu dài.

 

Tuổi Dần

Sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dần trong tháng 11/2022 dương lịch này. Theo lá số tử vi, vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều. Vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi.

Lá số tử vi nhận thấy con giáp này có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình trong tháng 11 này, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách, song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những người tuổi Dần. Lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại.

Bên cạnh đó tử vi tháng này cũng dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Do vậy trong tháng 11/2022 này người tuổi Dần đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình.

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Theo tử vi tháng 11/2022 của 12 con giáp cho thấy đường tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. 

Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nhất là những người tuổi Dần làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều.

Tình hình sức khỏe tuổi Dần trong tháng 11/2022 này duy trì ở mức ổn định. Dù đôi khi công việc bận rộn, áp lực cuộc sống đè lên vai nhưng bạn luôn biết cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân, không để sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo lá số tử vi tháng 11/2022, sự thay đổi thời tiết cũng khiến cho con giáp này khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải, làm việc thiếu tập trung. Nếu tuổi Dần biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện.

Tuổi Mùi

Theo tử vi tài lộc của 12 con giáp tháng 11, tài vận của tuổi Mùi có nhiều điểm sáng nhờ có cát tinh phù trợ. Chuyện hợp tác làm ăn có lợi, kế hoạch diễn ra suôn sẻ như dự kiến, nguồn lợi nhuận đem về khiến bạn vơi bớt rất nhiều nỗi lo trước đó.

 

Việc kinh doanh, buôn bán ở thời điểm này khá lý tưởng, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng cũng về tới tấp. Nhân cơ hội này, bản mệnh có thể nhanh chóng lên các kế hoạch đầu tư tiếp theo để nguồn tiền được dôi dư không ngừng.

 

Tuy nhiên, có nhiều cơ hội kiếm tiền trong tay không có nghĩa là bạn cứ đâm đầu vung tiền một cách mù quáng. Hãy bình tĩnh để triển khai từng kế hoạch của mình, tránh sai một ly đi một dặm. Với người làm công ăn lương thì trong tháng thu nhập chủ yếu đến từ nghề tay trái, bản mệnh sẽ có người giới thiệu cho việc làm thêm. Bạn có thể sẽ trở nên bận rộn hơn đấy, song bù lại thì túi tiền cũng rủng rỉnh hơn nhiều.

 

Ngoài ra, tuổi Mùi cũng nên cân bằng thu chi để tránh thất thoát tài lộc không đáng. Kiếm được nhiều mà không có kế hoạch tiết kiệm thì tiền bạc cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi.

 

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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