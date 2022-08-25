Con giáp nào may mắn tột độ trong tháng 9 dương lịch sắp tới?

Tâm linh - Tử vi 25/08/2022 23:52

Tạm biệt những áp lực trong thời gian qua, những con giáp dưới đây cùng đón chờ những giây phút tận hưởng.

Tuổi Thìn

Tháng 9 âm là khoảng thời gian dành cho những người cầm tinh con Rồng. Tuổi Thìn sẽ trở nên vô cùng tự tin, chủ động và tiến đến nắm lấy mọi thứ thuộc về mình một cách dứt khoát và quyết liệt nhất có thể. 

Trong thời gian này, bạn sẽ vô cùng may mắn và hạnh phúc vì liên tục nhận được tin vui từ công việc đến tình yêu. Con đường công danh sẽ càng trở nên thênh thang rộng mở, hãy mạnh dạn tiến đến và phấn đấu để đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai nhé.

Đặc biệt chuyện tình cảm diễn tiến ngọt ngào khiến bạn thêm phần hạnh phúc. Đây cũng chính là nguồn động lực giúp bạn tiếp tục đi về phía thành công.

Tuổi Dần

Năm 2022 là thời điểm ổn định và "dễ thở" hơn với những người tuổi Dần. Sự nghiệp của họ sẽ dần đạt được những cột mốc như họ mong muốn, đặc biệt trong chuyện tình cảm, tuổi Dần sẽ có nhiều tin vui, đi đến cái kết viên mãn.

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 8 âm lịch là thời điểm khó khăn cuối cùng của tuổi Dần trong năm nay, thế nên, từ tháng 9 dương, họ đã không còn gì phải lo lắng.

Đặc biệt, tử vi học có nói, trong tháng 8 âm lịch này, tuổi Dần là 1 trong số những con giáp được sao tốt trợ giúp, cụ thể là cát tinh Thiên Đức, nên sự nghiệp sẽ có những tiến triển rõ rệt với nhiều cơ hội nâng cao thu nhập. Ngoài ra, những khoản đầu tư trước đây của tuổi Dần cũng sẽ bắt đầu có kết quả, giúp cho túi tiền của họ trở nên rủng rỉnh hơn bao giờ hết.

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Được biết, Thiên Đức là vì sao có thể giải trừ được những bệnh tật và tai họa, mang lại một số may mắn, hỷ sự, thế nên chuyện sức khỏe và tình cảm của tuổi Dần cũng vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi 

Vận may sẽ mỉm cười với tuổi Mùi trong suốt tháng 9 dương dịu dàng này. Những kế hoạch, dự định của bạn đều gặt hái được những thành công đáng kể nhờ sự ủng hộ và giúp sức của rất nhiều người.

Các khoản thu nhập tăng cao đột biến chính là niềm vui lớn nhất với tuổi Mùi trong tháng này. Đây chính là lúc bạn nên tạm nghỉ ngơi để lấy lại năng lượng và có thêm thật nhiều sức khỏe để chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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