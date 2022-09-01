Con giáp nào không lo chết đói trong tháng 9/2022, gặp nhiều may mắn nên cuộc đời 'phất lên' như diều gặp gió?

Tâm linh - Tử vi 01/09/2022 16:00

Bước qua tháng 9 này các con giáp gặp may mắn, cuối năm không lo túng thiếu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Họ là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động.

Con giáp tuổi Mão luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Người tuổi này thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Từ đầu tháng 9, hầu hết con giáp tuổi Mão sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, họ cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong tuần đầu tháng 9, người tuổi Mão dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Thìn

Vận may tháng này của người tuổi Thìn không được tốt, dễ xảy ra biến cố trong công việc và cuộc sống khiến bạn mệt mỏi và ứng phó không kịp, nhưng đừng quá lo lắng, bạn vẫn giải quyết tình hình rất tốt. Nếu chăm chỉ làm việc, đối xử hòa nhã với mọi người, giữ mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên và mọi người xung quanh thì bạn vẫn có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Con giáp nào không lo chết đói trong tháng 9/2022, gặp nhiều may mắn nên cuộc đời 'phất lên' như diều gặp gió? - Ảnh 1
Nếu có cơ hội việc làm mới, hãy thử xem sao. Sự đổi mới này sẽ giúp mở rộng không gian phát triển sự nghiệp của bạn. Tài vận của người cầm tinh con Rồng không gặp sóng gió gì, tuy nhiên bạn không nên quá tham lam, tránh đầu tư dẫn đến thua lỗ.

Về tình cảm, nữ tuổi Thìn có phần khởi sắc trong tình duyên, nữ độc thân có thể nắm bắt cơ hội tốt trong tháng này để "thoát ế". Người nữ đang yêu hoặc đã có gia đình có cơ hội hâm nóng tình cảm, tuy nhiên các bạn không nên tự phỏng đoán và nghi ngờ đối phương quá mức khi yêu.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn.

Từ đầu tháng 9, người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Trong tuần này, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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