Người tuổi Sửu vốn rất tốt tính, họ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện công kích hay hãm hại người khác, thế nhưng bởi bản tính thật thà, thẳng thắn lại hay nóng tính, họ mới hay nói những lời không phải với người khác.

Một khi nóng nảy, con giáp này chỉ nghĩ đến việc trút hết nỗi bực dọc trong người ra, chứ không hay nghĩ tới cảm nhận của người ta. Những lời họ nói ra có thể vô tình động chạm đến người này, người khác. Tuy ai cũng biết người tuổi này không hề cố ý làm như vậy, nhưng hẳng vẫn sẽ cảm thấy rất có chịu. Nếu chạm phải những kẻ tiểu nhân với bụng dạ hẹp hòi, họ sẽ rất dễ vướng vào rắc rối, phải đi giải quyết hậu quả do thói ăn nói thiếu suy nghĩ của mình gây nên.

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Ngọ có tính cách bao đồng, con giáp này hay quan tâm đến chuyện của người khác nên một khi thấy có điều gì không tốt, người tuổi Ngọ sẽ chủ động nhắc nhở ngay.

Theo tử vi 12 con giáp cho hay, những người tuổi Ngọ có tính cách bao đồng, con giáp này hay quan tâm đến chuyện của người khác nên một khi thấy có điều gì không tốt, người tuổi Ngọ sẽ chủ động nhắc nhở ngay.

Thế nhưng thực ra, không phải ai cũng sẵn sàng nghe lời nhắc nhở của con giáp tuổi Ngọ, có người sẽ lấy đó làm khó chịu, không muốn nghe những lời khuyên của người ngoài cuộc.

Hơn nữa, khi nói chuyện, những người tuổi Ngọ cũng quá thẳng thắn, không lựa chọn từ ngữ uyển chuyển hơn nên dễ khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Do đó, vốn xuất phát từ thiện ý, thế nhưng hành động của con giáp tuổi Ngọ thường không được người khác đánh giá cao.

Trước khi nói bất cứ điều gì, người tuổi Ngọ hãy suy nghĩ đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp kĩ hơn nhé.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất thẳng tính, vì vậy mà họ thường nói năng thiếu cân nhắc, dễ dàng đắc tội với người khác.



Con giáp không giỏi ăn nói này tự cho rằng mình làm như vậy là thân tình, để người khác biết sai mà sửa đổi, thế nhưng họ không nghĩ làm vậy sẽ rất dễ dàng đắc tội kẻ tiểu nhân, hoặc những người vốn vô can trong chuyện này phải chịu đựng sự nhiếc móc của mình.



Nếu không nhanh sửa đổi cái tính này, họ chắc chắn sẽ thường hay vướng phải những rắc rối không mong muốn do có kẻ ngáng đường.



Hơn nữa, hay thử đặt mình vào vị trí của người khác thử xem, ai mà chẳng mong muốn được nghe nói những lời nhẹ nhàng, tế nhị chứ? Những lời quá thẳng thắn nhiều khi sẽ khiến người khác cảm thấy tổn thương lòng tự trọng đấy.

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