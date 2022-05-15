Các con giáp nào nên kết hôn năm 2022 để phát tài phát lộc, đường tình duyên mỹ mãn?

Tâm linh - Tử vi 15/05/2022 13:18

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là thời điểm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi này.

Tuổi Tý

Bước sang năm Nhâm Dần, dưới sự hỗ trợ và dẫn dắt của Dần, những người tuổi Tý sẽ gặp may mắn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả đường tình duyên. Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 trong những năm tốt nhất cho những người tuổi Tý kết hôn. Chính vì thế, nếu đã sẵn sàng với lựa chọn hiện tại, những người tuổi Tý độc thân có thể cân nhắc và thay đổi tình trạng hiện tại của mình.

Đặc biệt, tử vi học có nói, thời điểm thuận lợi nhất cho những người tuổi Tý bước vào cuộc sống hôn nhân là từ ngày 25/5 cho đến ngày 28/9. Và họ cũng dễ có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc nhất nếu 1 nửa còn lại của họ thuộc tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ hoặc tuổi Tuất.

 

Tuổi Thìn

Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi Thìn còn độc thân. Do đó đây là 1 tin tốt với những ai muốn kết hôn và bắt đầu cuộc sống gia đình.

Các con giáp nào nên kết hôn năm 2022 để phát tài phát lộc, đường tình duyên mỹ mãn? - Ảnh 1
Theo đánh giá của các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 là 1 năm hoàn hảo, mở ra nhiều mối quan hệ cát lành, thúc đẩy nhân duyên vượng cho những người tuổi Thìn còn độc thân

Đặc biệt, với những ai đã có ý trung nhân thì có thể xem xét đưa mối quan hệ lên 1 tầm cao mới. Trong khi đó, những người vẫn chưa có đối tượng thích hợp cũng có thể tham gia nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ để tăng khả năng thành công.

Tuổi Mùi

Những người sinh Mùi rất thích hợp để kết hôn. Trong năm nay, tình cảm của bạn với nửa kia ngày càng sâu sắc hơn. Đây cũng là thời điểm tốt để hai bạn bàn tính đến chuyện hôn nhân.

Trong năm 2022, vận trình tình cảm của người tuổi Mùi tương đối tốt đẹp. Những người tuổi Mùi còn độc thân cũng sẽ sớm tìm được người phù hợp với mình.

Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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