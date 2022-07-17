Con giáp nào được trời định đoạt may mắn trong 5 năm tới, chỉ cần rung đùi đợi tiền chảy về túi?

Trong 5 năm tới, các con giáp dưới đây chỉ ngồi đợi tiền về thôi.
- Con giáp nào nổi tiếng sáng nắng chiều mưa, đa sầu đa cảm, khó chiều nhất trong hệ 12 con giáp?
- Con giáp nào 'ngược đời' thiên hạ, càng ế lâu càng phát tài, sự nghiệp càng tiến tới?
Tuổi Dần
Tử vi nói rằng tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, chính trực. Con giáp này biết cách thể hiện cảm xúc của mình với người khác. Họ là người chăm chỉ, siêng năng, biết cách xây dựng, vun đắp các mối quan hệ. Nhờ đó, họ có thể gặp nhiều cơ hội đổi đời
Người tuổi Dậu cũng không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách. Trải qua những gian khó, con giáp này càng tích lũy được nhiều bài học và càng tỏa sáng hơn.
Năm 2022, con giáp này gặp nhiều may mắn. Nửa đầu năm, nếu tuổi Dậu nắm bắt được cơ hội, trau dồi bản thân thì sẽ phất lên nhanh chóng ở cuối năm.
Tuổi Thìn
Theo tử vi phong thủy, tuổi Thìn vốn đã được sinh ra trong cung Tài Lộc, bản chất sung sướng từ trong trứng nước, cuộc sống an nhàn, may mắn luôn tự nhiên tấn tới.
Tuổi Thân
Những năm gần đây tuổi Thân bị hung tinh chiếu mệnh nên cuộc sống lên xuống thất thường. Tuy nhiên, nhờ sự rèn luyện ý chí, luôn nỗ lực, phấn đấu nên tuổi Thân vẫn có thể vượt qua khó khăn.
Năm 2022, tuổi Thân phải đối mặt với sóng gió nhưng họ vẫn vững tâm lội ngược dòng. Tử vi dự báo rằng, trong vòng 5 năm tới, thoát khỏi Tam Tai, tuổi Thân sẽ bứt phá mạnh mẽ hơn, gặt hái được nhiều thành công, tài vận viên mãn.
* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.