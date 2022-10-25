Con giáp nào được lòng cấp trên, tạo dựng được mối quan hệ hữu nghị với mọi người nhờ tính cách cương trực và tố chất lãnh đạo?

Tâm linh - Tử vi 25/10/2022 13:16

Nhưng cũng may mắn, nhờ có tính cách này mà họ trở thành con giáp chu đáo, tạo được mối quan hệ khá tốt với mọi người.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thường có tính cương trực, thẳng thắn, có tài và đặc biệt có tố chất lãnh đạo. Họ thường được mọi người nể trọng và sớm được đề cử lên vị trí lãnh đạo, dù ở nhóm ít hay nhiều người.

Khi ở vị trí lãnh đạo, họ thích được mọi người khen ngợi và thích được nghe những câu nói tốt đẹp về mình. Đặc biệt, họ còn có sở thích khoe khoang về đời sống riêng tư của mình. Vì vậy, nếu có khả năng ăn nói, khéo léo tung hứng, thì chắc chắn bạn sẽ được sếp tuổi Mùi trọng dụng.

Tuổi Mão

Thực chất, người tuổi Mão vốn rất nhát gan, họ sợ mình sẽ đắc tội người này người khác rồi gặp phải rắc rối. Vì vậy, trong môi trường làm việc, họ không dám nói nhiều, không dám chỉ ra lỗi sai cho người khác, cho dù có nhận thấy cũng chỉ nhắm mắt cho qua.

Con giáp nào được lòng cấp trên, tạo dựng được mối quan hệ hữu nghị với mọi người nhờ tính cách cương trực và tố chất lãnh đạo? - Ảnh 1
Khi đối diện với lãnh đạo, họ lại càng dè chừng hơn, sợ mình làm mất lòng cấp trên rồi từ đó bị cấp trên để ý. Họ sẽ chỉ dám nói những lời hay ý đẹp, thậm chí đôi khi là những lời nịnh nọt để mọi người vui vẻ.

Nhiều khi người tuổi Mão không muốn mình trở thành một người như vậy, muốn mình sống thật với lòng hơn, nhưng dường như đây đã là bản chất của họ, khó có thể thay đổi được. Nhưng cũng may mắn, nhờ có tính cách này mà họ trở thành con giáp chu đáo, tạo được mối quan hệ khá tốt với mọi người.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường là người lạc quan và tinh tế. Họ có tính cầu toàn, quan tâm đến từng chi tiết và quan trọng cách ăn mặc hơn cả. Nếu người tuổi này có sở thích văn chương thì lại bản tính lại càng điệu đà hơn.

Họ thích những hành động lãng mạn, thích nghe những lời đường mật. Vì thế, nếu sếp bạn tuổi Hợi thì hãy thường xuyên dùng những câu từ hoa mỹ với sếp nhé. Bạn chắc chắn sẽ ghi được điểm trong mắt họ đấy.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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