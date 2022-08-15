Con giáp nào công đức vô lượng thường hay giúp người?

Tuổi Hợi là con giáp tốt bụng nhưng ít tham gia vào các công việc thế sự, chuyện thiên hạ, nếu bạn không nhờ vả thì họ sẽ không chủ động xen vào khi không cần thiết.

Nhưng con giáp này rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình và bạn bè, khi thấy người thân gặp khó khăn mà ngại nói ra, họ không thể làm lơ mà luôn tiến lại gần hỏi han, giúp người đó tìm ra giải pháp. Hợi sống không tính toán, một khi đã giúp đỡ người thân hay bạn bè thì không kể đến tiền bạc hay công sức nên rất được người ta nể phục.

Đối với Hợi, giúp đỡ người thân và bạn bè vượt qua khó khăn càng sớm càng tốt, ăn uống chi tiêu bớt đi một chút để dành giúp người cũng không sao, ăn thì ăn cả đời nhưng mấy khi người thân gặp khó khăn mà không ra tay giúp đỡ.

Hợi sẽ không quan tâm đến số tiền mà mình có và sẽ an ủi đối phương, nếu không có tiền thì con giáp này sẽ nói thẳng và hỏi thẳng xem có thể giúp bằng cách khác hay không. Có thể nói đây là con giáp hay giúp đỡ người khác lại thẳng thắn, vô tư.

Tuổi Mùi



Người tuổi Mùi là những người bạn tốt, luôn rất coi trọng tình bạn, họ không phải người chủ động nhưng thường là người giữ gìn mối quan hệ và liên lạc với mọi người. Trong cuộc sống, người tuổi Mùi là người thích giúp đỡ người khác, họ sẵn sàng lo lắng cho mọi người thậm chí là làm trì hoãn cả công việc của mình.

Thực tế, người tuổi Mùi là người cho đi rất nhiều nhưng cũng là người sợ cảm giác cô đơn và bị mọi người bỏ rơi. Vì vậy, nếu có người bạn là người tuổi Mùi thì hãy yêu thương họ thật nhiều chứ đừng lợi dụng lòng tốt của họ.

Tuổi Sửu

Sửu có quan điểm sống nhấn mạnh đến lòng trung thành và tin rằng bản chất của các mối quan hệ trong gia đình, bạn bè là phải thật lòng, hoạn nạn có nhau.

Với Sửu, đóng góp tiền của và công sức không thành vấn đề, chỉ cần xử lý ổn thỏa mọi việc là được, càng đóng góp càng thể hiện được tình cảm và năng lực thực sự của mình, sống ở đời phải biết qua biết lại!

Con giáp này nghĩ rằng lúc mình đang gặp khó khăn, bạn bè cũng sẽ kề vai sát cánh bên mình, nếu sống không lịch sự thì làm sao có thể ngẩng cao đầu khi gặp bạn bè?

Vì tính tình rộng lượng, vị tha nên Sửu chỉ quan tâm đến việc chăm sóc người khác, không màng đến việc mình có bị thiệt thòi hay không. Nhưng Sửu đừng lo lắng vì bạn chính là con giáp càng hiền lành càng giàu sang, ăn ở có phúc thì có phần, về sau công đức vô biên phúc lộc đầy nhà.

Nhiều khi con giáp này bị lợi dụng mà không hề hay biết, sống ở đời chỉ nên tốt với những người ăn ở tốt với mình, còn những người chỉ biết nhận không biết đáp lại thì Sửu nên dẹp bớt.

*Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn