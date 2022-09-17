Con giáp nào bị tiểu nhân ngáng đường, xui xẻo khó thoát trong tháng 9 âm lịch 2022?

Tử vi 12 con giáp có nói, tháng 9 âm lịch này, những người tuổi Thân có dấu hiệu tiểu nhân đeo bám nên sẽ gặp một số trở ngại trong cuộc sống. Chính vì vậy, tử vi nhắc nhở những người tuổi Thân trong tháng này phải hành sự cẩn trọng để tránh bị kẻ xấu hãm hại.

Đặc biệt, với những người làm ăn kinh doanh thì phải hết sức đề cao cảnh giác khi đầu tư, hợp tác. Đáng chú ý, trước khi tiến hành ký kết hợp đồng thì phải tìm hiểu kỹ lưỡng nếu không sẽ bị lừa đảo, tiền mất tật mang.

Xin chia buồn với người tuổi Mùi vì vận trình tháng 9 âm lịch này sẽ chẳng thể suôn sẻ được như bạn mong muốn đâu. Nhiều sự cố bất ngờ xảy ra có thể khiến bạn trở tay không kịp, thậm chí tạo thành áp lực nặng nề khiến bạn chỉ muốn bỏ cuộc đầu hàng. Dưới tác động của cục diện Mùi Tuất Tương Phá, các mối quan hệ của bạn thường xuyên gặp phải trục trặc.

Con giáp này sẽ phải tự lực cánh sinh, cố gắng làm mọi việc dựa theo sức của chính mình, khó mà nhờ cậy được vào người khác. Chuyện làm ăn cũng không có khởi sắc vào thời điểm này. Bạn khó tạo dựng quan hệ với những đối tác, khách hàng mới nên chuyện mở rộng quy mô là vô cùng khó khăn.

Lại thêm việc lục đục nội bộ khiến bạn phải giải quyết nhiều vấn đề do đồng nghiệp hoặc cấp dưới gây ra. Bản mệnh luôn rơi vào tình trạng tinh thần căng thẳng, khó có thể tìm ra hướng xử lý khủng hoảng ngay lập tức.

Phương diện tình cảm cũng vô cùng ảm đạm. Người độc thân tốn nhiều thời gian và công sức cho công việc nên không còn sức để xây dựng các mối quan hệ mới cho mình. Bạn cảm thấy việc yêu đương vào thời điểm này là phiền phức không cần thiết.

Với những người đã lập gia đình, bạn có xu hướng giấu mọi chuyện trong lòng để âm thầm giải quyết chứ không muốn chia sẻ với nửa kia.

Tuổi Sửu

Tử vi học có nói, Sửu là con giáp chăm chỉ, không ngại khó khăn gian khổ và luôn cố gắng thực hiện mọi mục tiêu đã đề ra. Không những thế, Sửu còn biết cách đưa ra kế hoạch cụ thể và làm theo những gì mình đặt ra.

Tuy nhiên, trong tháng 9 âm lịch này, tử vi cảnh báo Sửu vì Sửu có thể gặp thị phi không đáng có, gây ảnh hưởng đến bản thân. Vì vậy, tử vi nhắc nhở những người tuổi Sửu nên cảnh giác với cả những mối quan hệ mình quen biết đã lâu, để ý lời ăn tiếng nói không rước họa vào thân.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.