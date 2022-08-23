Con giáp nam nổi tiếng tính cách gia trưởng, chị em phụ nữ cần đề phòng tránh rước muộn phiền vào người?

Các chàng trai tuổi Sửu khá gia trưởng và chuyên quyền. Họ luôn muốn thể hiện sự nam tính, luôn muốn làm chỗ dựa, và là người chở che cho phái yếu nên thường tỏ ra khó tính, nghiêm khắc và nói hơi nhiều. Các chàng tuổi Sửu đôi khi quá… hăng hái trong việc chỉ bảo người khác phải làm thế này thế kia, điều đó khiến mọi người, đặc biệt là các cô gái cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền lòng.

Trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành theo. Chính tính cách đó khiến họ trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người.

Đàn ông tuổi Thìn khá tài giỏi, làm việc gì cũng nhanh chóng thành công. Nhưng cũng vì điểm này mà họ sinh ra tính tự kiêu, không coi ai ra gì, không chấp nhận bị người khác xem nhẹ nên trên thương trường, công việc có rất nhiều "kẻ thù".

Một khi đã nổi nóng, họ sẵn sàng dùng nắm đấm để giải quyết, kể cả đó có là vợ hay người thân khiến gia đình luôn bất hòa, chuyện đứt gánh giữa đường rất dễ xảy ra. Con giáp này sẽ không bao giờ thay đổi con người hay suy nghĩ vì bất kỳ ai, trừ khi là họ muốn vậy.

Tuổi Tỵ

Đàn ông tuổi Tỵ sống khá khép kín và bảo thủ, không bao giờ nghe lời khuyên của người khác. Cho dù biết những lời khuyên đó là chân thành, là tốt cho mình nhưng cái tôi cá nhân của tuổi Tỵ không cho phép chàng tuân theo lời chỉ bảo của bất kì ai. Trong tình yêu, chàng tuổi Tỵ là người chân thành, thật thà nhưng lại có tính đa nghi.

Dù yêu mãnh liệt thì chàng cũng không bao giờ đặt niềm tin hoàn toàn vào người ấy. Không những thế, đây lại là con giáp khá khó tính và khắt khe.

Họ đặt ra những nguyên tắc, luật lệ và yêu cầu người khác phải làm theo. Chính vì vậy mà trong mắt đối phương, tuổi Tỵ là người đàn ông khá bảo thủ và gia trưởng.

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