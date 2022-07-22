Con giáp nào thích hợp kết hôn cuối năm 2022, vận khí giàu sang cả vợ lẫn chồng?

2022 là một năm khá tốt lành với người tuổi Tuất. Con giáp này có vận số lên hương, công danh tài lộc như ý.

Với mối quan hệ tương hợp với năm Dần, tuổi Tuất sẽ được hỗ trợ, bảo vệ mà mang tới nhiều tin vui. Nếu lập gia thất trong năm nay thì may mắn nhân đôi, vừa có hạnh phúc viên mãn, gia đạo cát tường, lại có sự nghiệp và tài lộc hanh thông, phát đạt.

Bên cạnh đó, Tuất khiến người khác phải ngưỡng mộ vì đường tình duyên rất suôn sẻ. Càng về những tháng cuối năm, nhân duyên của Tuất càng rộng mở, thích hợp để đôi lứa tính chuyện trăm năm.

Người tuổi Tuất vốn giàu lòng vị tha, luôn biết cách thấu hiểu, có sự bao dung và sẵn sàng nhường nhịn người khác để giữ hòa khí, vậy nên nếu lấy được họ thì gia đình có thể sẽ yên ấm, hạnh phúc.

Ở những tháng cuối năm, Tuất sẽ khá bận rộn trước tháng 9 âm lịch và thời điểm tốt nhất để kết hôn sẽ đến sau tháng 9 này. Con giáp này đã gặp đúng người tốt và người mình thích và nhanh chóng nắm lấy hạnh phúc trong tay. Đừng chần chừ mà vuột mất tình yêu đích thực của đời mình.

Tuổi Dần

Đối với những người tuổi Dần đang hẹn hò, yêu đương thì năm nay sẽ làm năm quan trọng cho những thay đổi trong tình cảm của họ. Nếu những ai đã yêu nhiều năm nhưng chưa có kế hoạch kết hôn thì nên tính đến chuyện kết hôn trong năm nay.

Trong năm nay, vận trình sự nghiệp, hạnh phúc của người tuổi Dần cũng tăng lên nhanh chóng. Con giáp này hóa giải được nhiều vận xui, nhiều dự định trở thành hiện thực.

Tuổi Sửu

Sửu là người suy nghĩ thấu đáo, tỉ mỉ khi hò hẹn nên luôn rất thận trọng trong việc lựa chọn đối tượng để kết hôn. Hiện tại Sửu tin rằng mình có thể vun đắp và quản lý một mối quan hệ lâu dài, tốt hơn nhiều so với những cuộc tình trước đó của họ.

Càng về cuối năm 2022 này, vận trình tình cảm của con giáp này càng đón nhiều tín hiệu tốt. Sửu có thể gặp được người mình thích, kết giao và phát triển tình cảm ngày càng khăng khít hơn. Có người có thể nhanh chóng đi đến quyết định kết hôn ngay vào những tháng cuối của năm nay.

Những người đã có đôi có cặp và đang trong một mối quan hệ yêu đương ổn định thì càng có xác suất kết hôn cao hơn.

Bản mệnh luôn đề cao giá trị thiêng liêng của gia đình, bởi vậy họ coi trọng gia đình hơn tất cả mọi thứ. Dù có bận rộn với công việc, người này vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những thành viên trong căn nhà của mình.

Sau khi kết hôn, tuổi Sửu cũng đón nhận nhiều tin vui trong công việc, mọi sự thuận lợi, suôn sẻ. Tình cảm cũng kích thích tinh thần chiến đấu của họ khi làm việc, số tiền họ kiếm được ngày càng tăng lên, đảm bảo cho cuộc sống tương lai của họ được viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm