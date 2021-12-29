Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tại, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 14:39

Khi bước sang năm 2022, tử vi 12 con giáp chỉ ra 3 con giáp này sẽ chính thức kết thúc hạn tam tai của mình, cuộc sống lên hương, gặp nhiều may mắn. Cần biết nắm bắt cơ hội để thu lại những tài lộc đã mất trong năm 2021.

Tuổi Dậu

Trong năm Tân Sửu những người tuổi Dậu vướng hạn tam tai nên có nhiều việc xảy ra không như mong muốn. Mắc dù cố gắng rất nhiều nhưng thành tựu mà người tuổi Dậu thu về không được là bao. Tuy nhiên, kể từ năm Nhâm Dần vận may sẽ đến với con giáp tuổi Dậu. Những chú gà càng chăm chỉ bao nhiêu thì càng có nhiều tài lộc bấy nhiều. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một nên người tuổi Dậu cần phải nắm bắt thật tốt cơ hội vàng mười này để thay đổi vận mệnh của mình. Họ sẽ có tiến triển lớn về tài chính, tốt hơn về nhiều mặt.

Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tại, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với cục diện Bình Hoà. Tài lộc trong năm của người tuổi Dậu rất đáng mừng. Tuy nhiên, nên tránh đầu tư ngắn hạn, tham gia các dự án đầu tư rủi ro cao. Thay vào đó, nên ưu tiên cân nhắc đến các hạng mục đầu tư trung và dài hạn. Nguồn thu đều đặn mỗi tháng sẽ giúp phương diện tài chính của bạn ổn định hơn. Đặc biệt, nếu biết cách tích luỹ thì về nửa cuối năm tiền bạc của bạn sẽ khá dư dả.

Tuổi Sửu

Thoát khỏi năm tuổi đương đầu Thái Tuế và vòng hạn Tam Tai, vận trình tuổi Sửu khởi sắc trông thấy trong năm 2022. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có Chính Quan, Thái Dương cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến.

Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tại, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu càng chăm chỉ cần cù thì thành quả gặt được càng thành công hơn người. Khác với tử vi tuổi Sửu 2021, dưới tác động của Chính Quan và Thái Dương, 2 cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp, công việc tuổi Sửu chiều hướng tốt đẹp, thuận lợi hơn trong năm 2022.

Tuổi Tỵ.

Năm có Chính Tài chiếu mệnh, người tuổi Tỵ không quá lo lắng về tiền bạc. Thách thức và cơ hội song hành, bản mệnh vẫn thu về nhiều lợi nhuận. Có điều, tài tinh này chủ yếu hỗ trợ cho công việc chính, hạn chế các nguồn thu. Với việc phụ trợ hoặc đầu tư tay ngang, vận khí chưa tốt, tỷ lệ thu hồi vốn không cao, nên thận trọng cân nhắc.

Còn 2 ngày nữa, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tại, cuộc sống lên hương, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2022, vận may của con giáp này kéo dài từ đầu năm đến cuối năm. Người làm công ăn lương được Chính Quan nâng đỡ, có thể được đề bạt lên chức vụ mới sau thời gian thay đổi tư duy cũng như phong thái làm việc. Người kinh doanh, buôn bán chiếm lĩnh thị trường, thu về không ít lợi nhuận do Chính Tài cát thần tương trợ.

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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