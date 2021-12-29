Đẩy lùi vận xui, 3 con giáp công danh phát đạt, tiền bạc có thừa, phất lên thành đại gia tiền tỷ trong vòng 2 năm tới

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 11:30

Trong vòng 2 năm tới, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tiền bạc dồi dào, có được sự ngưỡng mộ, tôn trọng từ những người xung quanh.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong 2 năm tới sẽ có những chuyển biến đáng kể trong thời vận. Cuộc sống của con giáp sẽ sang trang mới, tiền bạc bắt đầu đổ về nhờ công việc làm ăn thuận lợi. Bản mệnh có cơ hội thăng quan tiến chức, sống đời giàu sang, đủ đầy.

Con giáp nên nhớ rằng vận may tài lộc trong tương lai là nhờ phúc khí của tích lũy ở hiện tại. Vì vậy, nếu con giáp chăm chỉ làm ăn, nhiệt thành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn thì tương lai bạn sẽ nhận lại được những "quả ngọt' xứng đáng.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trong vòng 2 năm tới, người tuổi Dậu vận trình xuôi thuận, đạt nhiều thành tích cao trong sự nghiệp. Tuổi Dậu đa phần là người giỏi ngoại giao, có ngoại hình ưa nhìn nên đi đâu cũng là tâm điểm, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Dự đoán, trong thời gian tới, bản mệnh sẽ được giới thiệu cho những mối làm ăn tốt và mang về lợi nhuận cực khủng.

Vấn đề tài chính không phải lo nghĩ, con giáp thảnh thơi tận hưởng những đặc quyền tốt nhất của cuộc sống. Tuy nhiên, Dậu cùng không nên vì thế mà sa đà, lười biếng bởi lẽ không phải lúc nào bản mệnh cũng gặp may.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong 2 năm tới sự nghiệp phất lên, tài lộc thịnh vượng. Nếu là người làm ăn, kinh doanh, trong giai đoạn này, con giáp đã có được vị trí nhất định trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Bản mệnh thu nhập dồi dào, mua nhà, sắm xe là chuyện không còn xa. Còn đối với người làm công ăn lương, Tỵ chứng minh được năng lực của bản thân, vươn lên những vị trí cao hơn trong công việc. Nhìn chung, thời gian tới, vận trình tuổi Tỵ không có gì đáng ngại.

Đường tinh duyên của Tỵ có nhiều khởi sắc trong thời gian này. Con giáp may mắn này nếu còn độc thân có cơ hội gặp được người hợp ý.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

 

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Bước sang tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc dâng cao. Nếu biết nắm lấy cơ hội sẽ có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

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