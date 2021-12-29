Tử vi 3 tháng đầu năm 2022: Top 3 con giáp được ơn trên chiếu cố nổng hậu, vận may căn tràn, tiền vàng chất đống, bay cao bay xa trên con đường công danh, sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 29/12/2021 07:40

Trong 3 tháng đầu năm 2022, 3 con giáp may mắn vận trình vượng phát, tài lộc hanh thông. Chỉ cần bản mệnh tiếp tục chăm chỉ phấn đấu thì nhất định sẽ gặt hái được thành quả cao, xứng đáng với sự nỗ lực đã bỏ ra.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong 3 tháng đầu năm mới nhận nhiều tài lộc, làm ăn thuận lợi. Được những người xung quanh giúp đỡ vô điều kiện, con giáp có cú lội ngược dòng ngoạn mục trong sự nghiệp, thuận lợi chạm đến những vị trí mà mình hằng mong ước. Tài chính của Mùi từ đây cũng trở nên rộng rãi, con giáp mặc sức chi tiêu mà không lo thiếu thốn. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên chủ động nắm bắt mọi thứ, đừng quá ý lại nếu không khó mà đạt được thành tựu. 

Con đường tình duyên của Mùi cũng có nhiều thay đổi đáng lưu tâm. Nếu đang để ý ai đó, con giáp có thể ngỏ lời ngay trong thời điểm này. Bởi lẽ, không biết chừng, người ấy cũng đang chờ tín hiệu từ bạn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 3 tháng đầu năm Nhâm Dần cho thấy, người tuổi Hợi được Cát Tinh chiếu cố nồng hậu nên vận đen sẽ mau chóng qua đi, may mắn dần dần kéo đến. Vận trình đã khởi sắc, con giáp làm gì cũng đạt được thành công rực rỡ. Nếu đang có ý định mở rộng chi nhánh hay hùng hạp làm ăn cùng bạn bè, con giáp có thể tiến hành ngay trong thời điểm này vì sẽ có một khởi đầu thuận lợi. 

Nhìn chung, trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Hợi tiếp tục chăm chỉ và không ngừng phấn đấu vươn lên thì nhất định sẽ gặt hái được thành quả cao, xứng đáng với sự nỗ lực đã bỏ ra.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân bước sang 3 tháng đầu năm mới với nhiều vận may hiếm ai có được. Đây được xem là giai đoạn thịnh vượng để con giáp phát triển sự nghiệp. Kể  cả khi gặp khó khăn, con giáp may mắn này cũng có thể hóa dữ thành lành, tài lộc bùng nổ và còn tích lũy được một khoản kha khá để tiêu Tết.

Các mối quan hệ xã hội của Thân trong giai đoạn này cũng được mở rộng. Con giáp có cơ hội gặp gỡ nhiều người và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu. Với đà này, con giáp sẽ còn vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm cho độc giả. 

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Bắt đầu tháng 12 âm lịch, 3 con giáp đón nhận hỷ sự trời ban, tiền vàng đầy tủ, vận may phủ đầy, thăng hoa trên con đường công danh sự nghiệp

Bước sang tháng 12 âm lịch, 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc dâng cao. Nếu biết nắm lấy cơ hội sẽ có được cuộc sống giàu sang, phú quý.

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