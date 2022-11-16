Cổ nhân chỉ cách nhận biết tướng người vong ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát mà bạn nên tránh xa!

Nếu lông mày không có màu đen bình thường mà có màu vàng, mỏng và thưa thì chứng tỏ đây là tướng người vong ơn bội nghĩa, người có suy nghĩ thâm sâu, lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu.

Lông mày thường tượng trưng cho cảm xúc của một người, và cũng đại diện cho mối quan hệ giữa người với người theo thuật xem tướng lông mày.

Khi chơi với những người có tướng lông mày trên bạn phải cực kỳ cẩn thận, dù bạn có sống tốt đến mấy thì cũng bị người ta tuyệt tình, ghét bỏ, trở mặt bất cứ lúc nào không hay. Đàn ông hay phụ nữ cũng không nên cưới người có tướng lông mày này về chung một nhà.

Còn nếu lông mày bị đứt đoạn thì chứng tỏ người đó rất ích kỷ, thực dụng, dễ kết thù oán vì tiền bạc. Theo nhân tướng học, những người có kiểu lông mày này khi kết giao với người khác thường tính toán hơn thiệt.

2. Đường chỉ tay hôn nhân quá ngắn

Đường chỉ tay hôn nhân là đường nằm ngay sát mép bàn tay, dưới ngón út. Đường chỉ tay hôn nhân nếu ngắn hơn bình thường thì có nghĩa là người đó không giao du với những người không có giá trị sử dụng.

Dù người khác có sống tốt với bản thân họ đến đâu, một khi đã có hứng thú, người này đương nhiên sẽ trở thành người qua sông và phá bỏ cây cầu, hay còn gọi là loại “qua cầu rút ván”.

Người này còn không đặt nặng chuyện hôn nhân, bạn bè, tình cảm mà coi trọng sự nghiệp hơn. Họ cũng có xu hướng kết hôn muộn hơn bạn bè đồng trang lứa, có thể không cần bạn nhưng lại rất mê tiền.

3. Môi mỏng và môi trên nhọn

Nếu môi mỏng thì lòng cũng mỏng, lời nói rất có ý tứ thâm sâu, thích nói xấu người khác, chua ngoa số 2 thì không ai số 1, dễ nổi nóng ngầm, bên ngoài có vẻ cười cười nói nói vui vẻ nhưng bên trong thì thâm độc, nóng nảy.

Nếu môi trên nhọn là tướng người vong ơn bội nghĩa, có thể là người vô duyên nữa, đây được cho là người ích kỷ và xấu tính đến cùng cực.

Bạn đừng tin những lời của họ nói ra vì không biết đâu là thật và đâu là giả. Tướng mỏ nhọn kết hợp với môi mỏng chứng tỏ người này thuộc loại nói nhiều và toàn lời khó tin, hay phóng đại, thích chửi và cáu gắt với những người xung quanh.

4. Quầng mắt thâm bẩm sinh

Người có tướng mắt này sẽ hay đổ lỗi cho người khác khi họ thất bại, thậm chí nghi ngờ hoặc oán giận những người đã tốt với mình trước đây. Khi họ xuống tinh thần, họ đã làm những điều vô ơn.

Bạn nên hạn chế chơi thân với những người mà mắt có quầng thâm bẩm sinh, tối màu. Họ là người có tính cách không tốt, hay gặp chuyện rắc rối, tiền tài dù lo lắng nỗ lực thế nào cũng không được như ý. Những người này không chỉ sự nghiệp không như ý mà hôn nhân cũng chẳng hài lòng.

5. Mắt tam giác

Xem mắt đoán người nham hiểm cho biết mắt được ví như cửa sổ tâm hồn, phản chiếu tính cách và suy nghĩ nội tâm của một người.

Trong nhân tướng học, từ mắt có thể đọc vị tính cách của một người rất chuẩn. Tướng mắt nhiều lòng trắng thì lòng dạ chủ nhân hiểm độc.

Người có mắt tam giác thì có lối sống thực dụng, thích vật chất, đây là tướng mắt có đường mí phía trên gấp khúc, mí dưới kéo thẳng và đuôi mắt tạo thành góc nhọn, rất sắc.

Những người sở hữu kiểu mắt này thường không quan tâm tới người khác mà chỉ biết đặt lợi ích của bản thân lên trên hết, nhưng lại thích xu nịnh để có lợi cho mình.

6. Mũi lộ xương, nổi gồ

Mũi lộ xương là mũi ít thịt, gầy, da mỏng, phần sống mũi lộ rõ. Cẩn thận khi ngoại giao, làm bạn với người này. Người có tướng mũi này thường khá tham lam, ích kỷ, chỉ biết tới bản thân mình mà không suy nghĩ cho người khác.

Người này còn dạng người giỏi bày mưu tính kế, lòng dạ nham hiểm, luôn nghi ngờ người khác, đề cao cảnh giác với mọi người và sự việc, thậm chí có khuynh hướng dễ kích động.

Họ nói chuyện úp mở không rõ ràng, thường nói nước đôi, thiếu chính kiến. Nếu lại có cánh mũi mỏng thì rất cực đoan, suy nghĩ bi quan, ai nói gì cũng không muốn nghe, bảo thủ vô cùng tận

Vì vậy mà họ không được nhiều người yêu mến, tin tưởng, con đường sự nghiệp cũng chẳng phất lên được. Phụ nữ có tướng mũi này đỡ gian xảo hơn đàn ông nhưng lại có đường hôn nhân trắc trở, lận đận, hay bị lừa tình.

7. Má ít thịt, gầy, nổi cao

Người không có thịt ở má là tướng mặt rất xấu, xương má nổi cao thì những người như vậy hoàn toàn không để ý đến tình nghĩa, là người vô ơn bạc nghĩa, làm việc gì cũng không có nguyên tắc, họ chỉ quan tâm đến việc của mình.

Đối với họ, lợi ích của bản thân quan trọng hơn bất cứ điều gì, họ sẽ bỏ qua mọi thứ khi đối mặt với lợi ích, bất kể những người xung quanh họ tốt đến đâu, họ sẽ trả thù người khác và không để ý đến hay cắn rứt lương tâm một chút nào, tốt nhất là không nên đến quá gần những người như vậy, nếu không sẽ hối hận bạn nhé.

8. Xương lông mày nổi cao

Những người có xương lông mày nổi cao rất bốc đồng và dễ gặp rắc rối. Nếu dáng lông mày không đẹp thì dễ có tính hung bạo, sống không có tâm, chủ về khả năng suy nghĩ nông cạn và tính cách bốc đồng.

Mặt khác, những người có xương lông mày như vậy là những người kém tổ chức, dễ xúc động và khó giải quyết mọi việc theo lý trí.

Đàn ông thì khó làm nên nghiệp lớn về lâu về dài, dù có công thành danh toại thì cũng khó yên ổn thì dễ bị tiểu nhân ghen ghét vì nóng tính, hay nổi điên vô cớ.

Sống trong một tập thể, người có xương mày nhô cao không coi trọng tình anh em, bè bạn. Họ chỉ màng đến vật chất và quyền lợi của các nhân.

9. Mắt lòng trắng nhiều hơn lòng đen

Đây được gọi là mắt rắn hay mắt tam bạch, chuẩn tướng người vong ơn bội nghĩa. Người này có tính tình thâm hiểm, gian ác, hẹp hòi. Trên thực tế có rất nhiều tội phạm mang đôi mắt này nên đây còn được gọi là mắt tội phạm.

Bình thường những người này không thích nói chuyện, vẻ mặt hiền hòa nhưng chỉ cần “chạm nọc độc” thì sẽ lộ rõ bản chất của mình, có thể làm việc tày trời vô cùng nguy hiểm.

10. Miệng cá chép

Miệng cá chép là tướng khóe miệng nhọn và cụp xuống, người như vậy rất hay đổ lỗi cho người khác, dù đối phương có làm đúng thì cũng bị người này tìm lý do để phàn nàn.

Họ luôn luôn thích đặt điều nói rằng người khác làm không tốt, không bao giờ biết cách kiểm điểm lỗi lầm của mình, luôn cho mình là đúng, cứng đầu, thích thể thiện.

Đường hôn nhân của người này cũng dễ đứt đoạn, 2 lần đò hoặc vợ chồng ly hôn, ly thân.

Hầu hết đàn ông có nét tướng miệng này thường là những người có "tính đàn bà", rất ích kỷ, hẹp hòi trong mọi chuyện. Cũng vì mang "tính đàn bà" nên thường hay toan tính và tủn mủn trong những chuyện vặt vãnh.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.