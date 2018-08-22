Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều đại kỵ, tuyệt đối không nên làm trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 22/08/2018 17:35

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 được gọi là tháng cô hồn. Trong khoảng thời gian này, mọi người phải đặc biệt cẩn thận, tránh làm một số việc để vượt qua tháng này một cách an toàn.

Dưới đây là một số việc mà chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (CEO công ty TNHH MTV Đông Phương Cát) khuyên mọi người không nên làm trong tháng 7.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều đại kỵ, tuyệt đối không nên làm trong tháng cô hồn - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chuyên gia cho rằng, tháng 7 là tháng đặc biệt dùng để tưởng nhớ và cầu nguyện cho người thân đã mất nói riêng và tất cả vong linh nói chung. Vì vậy tốt nhất là nên đi chùa, cúng dường, tham gia các buổi trai đàn chẩn tế thí thực vong linh để cầu siêu cho người mất và cầu an cho người còn sống.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều đại kỵ, tuyệt đối không nên làm trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Theo quan niệm dân gian, tháng 7 là tháng cô hồn nên mọi người phải đặc biệt cẩn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Theo bà Uyên Mi, trên thực tế tháng Bảy không hề đáng sợ như mọi người tưởng tượng từ trước đến nay. Tuy nhiên dù có giải thích thế nào thì cũng khó xua tan nỗi sợ của mọi người về tháng cô hồn. Vì vậy, để không cảm thấy sợ hãi, lo lắng hãy nhớ những điều sau đây:

Hạn chế nói năng đùa giỡn những việc liên quan tâm linh như giả vờ kêu ma quỷ.

Bạn có thể dùng trầm hoặc thuốc xông để xông ngôi nhà và phòng ngủ của mình, bởi chúng là các loại thảo dược có tính lọc thanh tẩy, giúp đẩy lùi các năng lượng xấu trong nhà bạn.

Đừng xem những phim ảnh kinh dị trước giờ ngủ bởi nó sẽ làm cho bạn thêm căng thẳng và thúc đẩy trí tưởng tượng lúc bạn đang ngủ.

Ngoài ra, nhiều người truyền miệng với nhau rằng việc phơi quần áo ngoài trời vào ban đêm trong tháng Bảy sẽ thu hút các nguồn năng lượng xấu, gây ảnh hưởng đến cuộc sống và vận mệnh của chủ nhân.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều đại kỵ, tuyệt đối không nên làm trong tháng cô hồn - Ảnh 3
Không nên phơi quần áo bên ngoài vào ban đêm - Ảnh minh họa: Internet

Liên quan đến vấn đề này, bà Uyên Mi đưa ra giải thích về việc mọi người không nên phơi quần áo ở bên ngoài vào ban đêm dù là ngày thường hay tháng cô hồn.

Đầu tiên, vào ban đêm âm thịnh dương suy thì các năng lượng âm sẽ xuất hiện nhiều, có thể ám vào quần áo của chúng ta. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa được chứng minh và gây tranh cãi rất nhiều.

Thế nhưng một điều chắc chắn là việc phơi đồ ban đêm sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn vì có thể bị nhiễm sương hoặc bị côn trùng bám vào.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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