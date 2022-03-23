Chuyên gia phong thủy cảnh báo KHẨN CẤP: Cuối tháng 2 âm lịch top 3 con giáp dễ bị người khác lừa gạt cả tình lẫn tìền

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 07:10

Bản tính ngây thơ, hay tin lời "đường mật" 3 con giáp sau đây dễ lâm vào cảnh bị người khác lừa tình, gạt tiền hết lần này đến lần khác. Bạn có nghĩ mình nằm trong số đó không?

Tuổi Dậu

Chuyên gia phong thủy cảnh báo KHẨN CẤP: Cuối tháng 2 âm lịch top 3 con giáp dễ bị người khác lừa gạt cả tình lẫn tìền - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Người nữ tuổi Dậu tính cách sôi nổi nhưng lại rất giản đơn. Con giáp này cũng là người lương thiện, nên sẽ luôn nghĩ những người xung quanh mình đều như vậy.

Người nữ tuổi Dậu luôn đối xử chân thành, nhiệt tình với bạn bè. Người khác tốt với con giáp này một, thì người tuổi Dậu sẽ báo đáp lại một trăm. Vì những tính cách trên nên người nữ tuổi Dậu rất dễ bị người khác lừa gạt, lợi dụng. Do đó, cần lưu ý đặc biệt khi kết giao bạn bè để tránh thiệt thân.

Tuổi Tý

Nhìn chung, cuộc sống của người tuổi này không được ổn định về mặt tài chính cho lắm, vì không có năng khiếu quản lý tài sản nên bỏ lỡ quá nhiều cơ hội làm giàu. Đặc biệt trong trường hợp uống rượu bia say bí tỉ, chỉ số bị 'mắc lưới' lừa gạt của tuổi Tý là rất cao.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo KHẨN CẤP: Cuối tháng 2 âm lịch top 3 con giáp dễ bị người khác lừa gạt cả tình lẫn tìền - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Người tuổi Tý rất coi trọng chuyện tiền bạc trong cuộc sống. Vì thế, đa phần họ dễ bị lừa khi ai đó hứa hẹn những khoản lợi nhuận cao từ việc đầu tư buôn bán hay kinh doanh. Cuối tháng 2 âm lịch này, hãy chú ý khi ai đó đưa ra những lời đề nghị 'đường mật' và cần cân nhắc thật kỹ khả năng của mình trước khi 'đâm theo lao' tuổi Tý nhé!

Tuổi Mùi

Tâm hồn người tuổi Mùi trong sáng, giản đơn và vô cùng lương thiện. Dù cuộc sống có biết bao trở ngại, gian khổ, họ vẫn nhìn đời bằng ánh mắt lạc quan, đơn giản hóa mọi vấn đề. Thời gian tới, người tuổi Mùi nên cảnh giác để không bị lợi dụng tiền bạc, khi ra nơi công cộng đề phòng bị móc túi. Về tình cảm, những người độc thân bắt đầu thoát khỏi sự ám ảnh của quá khứ để đón nhận những mối quan hệ mới.

Chuyên gia phong thủy cảnh báo KHẨN CẤP: Cuối tháng 2 âm lịch top 3 con giáp dễ bị người khác lừa gạt cả tình lẫn tìền - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Con giáp này thường đối xử rất tốt với mọi người xung quanh với mong muốn ai ai cũng có được cuộc sống bình yên, đầm ấm trong tình người. Lòng tốt của họ phần lớn đều được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên, cũng có trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng để lừa gạt tình cảm và tiền bạc.

 

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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