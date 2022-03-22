Phụ nữ chỉ cần sở hữu 1 trong 5 nốt ruồi này thì TÌNH DUYÊN nở rộ, vệ tinh vây quanh khắp nơi

Người có nốt ruồi ở cung Điền Trạch thường rất đào hoa, dễ dàng thu hút người khác giới.

Cung điền trạch nằm ở phần giữa mắt và lông mày, tức mí trên mắt. Nếu cung điền trạch có vùng da bóng đẹp, không có sẹo lại có nốt ruồi thì những người này đa số đều có lộc điền sản. Nếu có nốt ruồi son thì người này lại càng may mắn, sớm gặt hái được thành công, được hưởng phú quý.

Phụ nữ có nốt ruồi ở cung điền trạch thường là người đào hoa, rất dễ thu hút người khác giới theo đuổi và yêu thương, nhưng họ cũng dễ thay lòng đổi dạ.

Nốt ruồi nằm ở eo

Người sở hữu nốt ruồi tại eo có phúc khí lớn nên rất thuận lợi trong chuyện yêu đương. Do vận khí tốt nên chuyện hôn nhân êm ấm, sự nghiệp thì thành công đủ đường.

Họ có duyên với người khác giới, tính cách nhiệt tình và rộng rãi, ngoài ra họ cũng rất năng động và ưa dịch chuyển, điều đó càng mở rộng cơ hội gặp gỡ nhiều người của họ.

Nốt ruồi trên cung Phu Thê

Tình duyên của người đó thuận lợi hay trắc trở cũng sẽ được thể hiện qua cung Phu thê. Ảnh minh họa.

Cung Phu thê còn được gọi là cung Tình cảm, nằm ở vị trí từ đuôi mắt đến chân tóc mai. Cung này tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đường tình cảm của một người. Tình duyên của người đó thuận lợi hay trắc trở cũng sẽ được thể hiện qua cung Phu thê.

Cung Phu thê đầy đặn, sáng bóng thì đường tình thuận lợi. Còn nếu cung Phu thê có khuyết điểm như nhiều nếp nhăn thì đường tình dễ gặp nhiều bất thuận, khả năng ly hôn cao.

Nếu cung Phu thế có nốt ruồi thì chủ nhân của nốt ruồi này có vận nhân duyên cực kỳ tốt. Họ dễ kết giao với người khác phái. Nốt ruồi đào hoa này cũng khiến cho mệnh chủ thiếu chung thủy trong chuyện tình cảm, dễ nảy sinh tình cảm ngoài luồng.

Nốt ruồi trên cổ

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở cổ sở hữu nét duyên ngầm, thu hút ánh nhìn của người khác phái. Ảnh minh họa.

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở cổ sở hữu vẻ ngoài không mấy nổi bật nhưng lại có duyên ngầm, lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác phái bởi vẻ ngoài tự nhiên của mình.

Cổ vốn là bộ phận rất quyến rũ trên cơ thể con người, đặc biệt là phía sau gáy. Nếu phát hiện mình có nốt ruồi ở đây thì đừng lo lắng gì nữa, bạn sẽ chẳng thể nào “ế” nổi đâu vì lúc nào cũng có hàng tá đối tượng xếp hàng chờ đợi.

Nốt ruồi ở ngón tay

Ông bà ta ngày xưa thường nói chỉ những người kiếp trước tình duyên chưa trọn thì mới có nốt ruồi tại vị trí này, vì thế nên những người có nốt ruồi ở ngón tay thường có nhiều mối tình trước hôn nhân, tuy nhiên sau khi gặp được "định mệnh" của đời mình thì sẽ một lòng một dạ với người ấy, cả hai sống rất hòa hợp. Ngoài ra, trong công việc, họ cũng được nhiều quý nhân khác phái giúp đỡ.

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