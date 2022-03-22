Những con giáp cần mạnh mẽ hơn, đừng hiền lành cả tin nữa kẻo bị tiểu nhân hãm hại, gặp khó khăn trong thời gian tới

Sự thiện lương của con giáp tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, hãm hại mà chính bạn không hề hay biết. Ảnh minh họa.

Tử vi 12 con giáp bật mí, những người tuổi Sửu có tính cách mạnh mẽ, chăm chỉ nhưng khuyết điểm là quá thật thà, quá tốt bụng. Vậy nên bạn rất dễ bị “mua chuộc” lòng thương. Chỉ cần có ai kể lể, than khóc nghèo khổ ra sao là những chú Trâu lập tức bị mủi lòng, sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ đối phương. Thậm chí, có bị chơi xấu, đâm sau lưng thì chỉ cần kẻ đó đưa ra lý do đáng thương nào đó là con giáp này có thể tha thứ ngay, chẳng truy cứu trách nhiệm nữa.

Chính điều này khiến cho bạn gặp rất nhiều bất lợi trong cuộc sống. Sự thiện lương của con giáp tuổi Sửu dễ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng, hãm hại mà chính bạn không hề hay biết. Lúc chuyện vỡ lở ra rồi thì hậu quả khôn lường.

Tuổi Sửu nên nhớ rằng, lòng tin cần phải trao đi đúng người, đúng lúc và đặc biệt là nên xem lại cách chọn bạn của mình. Chính vì thế, muốn thay đổi vận mệnh, muốn tạo bước đột phá trong đời, người tuổi Sửu cần "bớt hiền" đi nhé. Đôi khi cần "nhẫn tâm" một chút thì sự mới thành.

Tuổi Thân

Nhiều người lợi dụng sự vui vẻ, hồ hởi, bao dung của tuổi Thân để chơi xấu bạn. Ảnh minh họa.

Những người tuổi Khỉ dễ vướng phải những nỗi lo lắng về công việc và tài lộc. Thân giỏi giang, ăn nói dễ nghe nhưng lại có phần nhút nhát. Nhiều người lợi dụng sự vui vẻ, hồ hởi, bao dung của tuổi Thân để chơi xấu bạn. Thân nhiều lúc có thành tích nhưng hay bị người khác kìm nén, dìm hãm thậm chí đó là người bạn tin tưởng, quý mến.

Bạn cần phải cảnh giác với các mối quan hệ ở xung quanh mình, đừng để bị lợi dụng mãi như vậy. Người tuổi Thân vốn là con người hiền lành nên khi vướng phải khó khăn bạn cũng dễ gặp được người chỉ đường dẫn lối sẽ tìm thấy còn đường vượt quá thử thách của mình.

Trong thời gian này, người tuổi Thân không nên đầu tư lớn để làm ăn kinh doanh bởi nó dễ bị lừa gặt. Lời khuyên cho bạn là chỉ nên tập trung hết sức lực mình để mọi việc có thể hanh thông dễ dàng hơn.

Tuổi Mão

Tuổi Mão thường chỉ lo cho người khác và ngay lợi ích của mình cũng bị quên mất. Ảnh minh họa.

Tuổi Mão hiền lành, chất phát nên hay bị người khác lợi dụng, bắt nạt. Bạn cần phải mạnh mẽ hơn một chút, không nên để mặc cho người khác làm gì thì làm. Tính tình của tuổi Mão tốt bụng, biết quan tâm và chia sẻ nhưng lại không bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Bạn chỉ lo cho người khác và ngay lợi ích của mình cũng bị quên mất.

Có vẻ như sự hy sinh của bạn là vô ích. Ở đời không ai biết được chữ "ngờ", tin tưởng người ta rồi bị đâm sau lưng, cảm giác ấy thật là thất vọng ê chề. Một khi sống với tư tưởng không thông, thì làm việc gì cũng khó mà thuận lợi.

Tuổi Mão cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn và nhớ có kẻ bắt nạt phải "bật" lại, nếu không họ sẽ nghĩ bạn quá nhu nhược, bắt nạt, chơi xấu, dìm bạn xuống. Có cơ hội thăng tiến cần phải nắm lấy ngay, đừng bao giờ từ chối, cơ hội không đến lần hai đâu nhé.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.