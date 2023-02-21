Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, giàu sang trong chớp mắt, làm ăn phát đạt trong hôm nay (21/2)

Tâm linh - Tử vi 21/02/2023 06:57

Hôm nay, 3 con giáp này sẽ có vận may hiếm có, sự nghiệp thăng tiến, thu nhập tăng vọt, may mắn đủ đường.

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Thứ Ba 21/02/2023, vận may tài lộc sẽ ghé thăm Tuổi Thìn , chuyện làm ăn buôn bán vô cùng hanh thông và thuận lợi. Bản thân Tuổi Thìn sẽ tìm được hướng đi mới cho mình sau bao lâu tìm kiếm, hứa hẹn với những thị trường tiềm năng và thành công vững chắc sẽ tới trong tương lai gần.

Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, giàu sang trong chớp mắt, làm ăn phát đạt trong hôm nay (21/2) - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp may mắn nhất ngày hôm nay, tay phải ôm vàng, tay trái hốt bạc. Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Thìn luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Thìn rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Tình hình sức khỏe của Tuổi Thìn hôm nay khá ổn định nhưng vẫn cần chăm chỉ vận động thể chất nhiều hơn. Đừng trì hoãn việc tập luyện thêm nữa, con giáp này nên chủ động sắp xếp thời gian công việc sao cho hợp lý để có thời gian chăm sóc bản thân.

Việc tập luyện sẽ giúp cơ thể của Tuổi Thìn thêm phần sung sức, từ đó mà vận trình của bản mệnh cũng được cải thiện theo chiều hướng tốt lên rất nhiều.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Con số may mắn : 31 , 62 , 13

 

Tuổi Tý

Tử vi ngày mai 12 con giáp dự đoán, vận trình sự nghiệp của tuổi Tý diễn ra êm đẹp. Với sự chiếu mệnh của Thiên Ấn, người tuổi này hoàn thành công việc được giao. Ngoài ra, cách làm việc từ tốn, “chậm mà chắc” giúp bản mệnh dễ dàng nhận ra được những thay đổi xung quanh.

Vận trình tài lộc ngày thêm tăng cao. Những hạng mục đầu tư gặp nhiều thuận lợi, giúp cho con giáp này có được nguồn thu nhập tốt và chẳng cần lo gì chuyện chi tiêu như trước.

Vận trình tình cảm có thay đổi mới. Nhờ khả năng nhìn người tài tình, bạn dễ dàng nắm bắt được tình cảm của người khác dành cho mình. Và, dường như bạn và người ấy không cần nói quá nhiều, bởi việc cảm nhận cũng đủ cả hai hiểu nhau.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Con số may mắn : 32 , 61 , 8

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 21/2/2023 hôm nay, đường tài lộc của tuổi Mão vượng phát. Tiền tài có dấu hiệu tăng lên nhanh chóng nhờ những kế hoạch đầu tư đúng đắn. Bản mệnh càng chăm chỉ, nỗ lực thì càng không lo thiếu thốn tiền bạc.

Chúc mừng những gia đình có 3 con giáp này trong nhà, giàu sang trong chớp mắt, làm ăn phát đạt trong hôm nay (21/2) - Ảnh 2
Thứ 3 (21/1/2023), 3 con giáp được lòng Thần Tài, thuận lợi đủ đường. Ảnh minh họa: Internet

Song cũng vì mải mê sự nghiệp mà con giáp này lại có phần xao nhãng chuyện tình cảm. Thêm vào đó, những hiềm khích giữa bản mệnh và nửa kia ngày càng gia tăng. Mối quan hệ luôn ngập tràn căng thẳng do không ai chịu là bên nhún nhường nên quan hệ dần dần trở nên lạnh nhạt.

Người độc thân hãy cố gắng nắm bắt những cơ hội mình đang có, nếu có sẵn người ưng ý thì cứ chủ động theo đuổi. Chỉ có bản mệnh mới biết được ai là người thực sự phù hợp với mình, nên đừng để người khác quyết định thay mình.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Con số may mắn : 11 , 33 , 66

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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