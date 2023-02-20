Thần Tài hiển linh, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước bạc được bạc, dư dả tiền sắm biệt thự, xe sang trong tuần này (20/2 - 26/2)

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 12:02

Những người thuộc 3 con giáp sau đây sẽ có một tuần mới thật nhiều may mắn, bất ngờ đổi đời, thành đại gia giàu có một vùng.

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 Con Giáp từ 20/02/2023 đến 26/02/2023, Tuổi Hợi sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đón phía trước. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, từ đầu tuần con giáp này tìm được nhiều cơ may kiếm tiền làm giàu cho mình. Mọi chuyện đều thuận lợi.

Trong công việc, Con Giáp này thể hiện quan điểm của mình nhưng chớ nên quá gay gắt. Bản mệnh có thể gặp rắc rối khi khăng khăng làm mọi chuyện theo ý mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Sự lắng nghe lúc này là rất quan trọng.

Thần Tài hiển linh, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước bạc được bạc, dư dả tiền sắm biệt thự, xe sang trong tuần này (20/2 - 26/2) - Ảnh 1
Đây là 3 con giáp được Thần Tài che chở trong tuần này. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra còn cần lưu ý có tiểu hao hung tinh, khiến tài vận có phần sa sút. Có vẻ như bản mệnh sẽ hao hụt tiền bạc ở những chỗ không cần thiết, song không mất mát quá nhiều đến mức rơi vào cảnh nợ nần. Tuổi Hợi muốn giữ được tiền cho mình thì nên lên kế hoạch tiết kiệm là hơn.

Vận trình tình duyên của Con Giáp này khá yên bình, không có nhiều biến động. Bản mệnh biết cách để làm cho một nửa cảm thấy tin tưởng, yên lòng dù đôi bên cách xa nhau. Tuổi Hợi cũng nên thể hiện tình cảm của mình với đối phương nhiều hơn chút nữa.

Con số may mắn : 56 , 69 , 9

Tuổi Dậu

Trong tuần mới này những người tuổi Dậu gặp nhiều may mắn ở phương diện tình cảm nhờ Sao chiếu mệnh. Thời điểm đầu năm mới lại có những cảm xúc lãng mạn giúp tinh thần của con giáp này trở nên vui vẻ và lạc quan hơn rất nhiều.

Với người độc thân, đây sẽ là trải nghiệm tình cảm đầy mới mẻ và không kém phần thú vị của bạn trong khoảng thời gian tới.

Với các cặp đôi tuổi Dậu khi cả hai đang có những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh nhau. Điều bạn cần làm là tin tưởng vào đối phương nhiều hơn, có vậy tình cảm mới càng thêm bền chặt. Khi xảy ra vấn đề, hãy cố gắng trao đổi thẳng thắn với nhau thay vì cứ giữ trong lòng và muốn người kia phải tự hiểu, điều đó sẽ hạn chế được rất nhiều hiểu lầm giữa hai bạn.

Trên lĩnh vực công việc duy trì được phong độ ổn định. Cũng bởi bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc, thể hiện năng lực của bản thân để mọi kế hoạch diễn ra theo đúng trình tự, đạt được tiến độ như ban đầu. Cấp trên không có gì phải phàn nàn về những biểu hiện của bạn.

Con số may mắn : 10 , 50 , 52

Tuổi Sửu

Dự báo người tuổi Sửu trong tuần mới hãy cẩn thận trong ngày thứ Ba. Đây là ngày mà bạn có thể gặp những chuyện rắc rối liên quan đến công việc. Nhất là trong các cuộc họp công việc hay các hoạt động của dự án, bạn cần phải kiểm tra cẩn thận và xác nhận nhiều lần để tránh mắc lỗi không đáng.

Nhờ được Thái Dương phù trợ cùng với Quý Nhân chỉ đường dẫn lối, công việc làm ăn của người tuổi Sửu vượng hơn bao giờ hết. Bản mệnh chỉ cần biết tận dụng đúng cơ hội và đừng nóng vội trên con đường sự nghiệp phía trước thì mọi chuyện sẽ tương đối “xuôi chèo mát mái”.

Thần Tài hiển linh, 3 con giáp cầu tiền được tiền, ước bạc được bạc, dư dả tiền sắm biệt thự, xe sang trong tuần này (20/2 - 26/2) - Ảnh 2
Vận may trong tuần này của 3 con giáp này khiến cho mọi người ghen tị. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc khá ổn trong tuần này. Con giáp này nhận được cơ may về tiền bạc với vài khoản “từ trên trời rơi xuống”. Đồng thời, bạn năng động nên cũng được cấp trên yêu quý, có thể được thưởng nóng hoặc có tiền hoa hồng. Thế nhưng, bạn cũng cần tỉnh táo trước cạm bẫy trên mạng xã hội mất tiền oan uổng.

Vận trình tình cảm tiến triển không được khả quan. Là một người thông minh và có óc khôi hài nên người độc thân rất được khá nhiều người để ý, có thể tìm thấy người phù hợp với mình để nói chuyện yêu đương vào thời điểm này. Song, người có gia đình thì nên hạn chế giao tiếp với người khác giới kẻo vợ chồng mâu thuẫn, lục đục.

Con số may mắn : 89 , 59 , 78

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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Tử vi ngày Thứ Sáu 17/02/2023 cho thấy mọi thứ 3 Tuổi này làm đều có kết quả như ý, ó tin tốt đẹp về tiền bạc, việc làm ăn một đường suôn sẻ.

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