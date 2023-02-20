Hôm nay (20/1): Đây là 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, không biết nghèo là gì, cuộc đời chói sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 12:05

Hôm nay (20/2/2023), 3 con giáp sau đây làm gì cũng thuận lợi đủ đường, vận tài lộc ập vào người.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ Hai 20/02/2023, Tuổi Dậu được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Hôm nay (20/1): Đây là 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, không biết nghèo là gì, cuộc đời chói sáng rực rỡ - Ảnh 1
Trong ngày hôm nay, 3 con giáp này tựa như cỗ máy in tiền, tài sản tăng gấp đôi. Ảnh minh họa: Internet

Bản thân luôn mong muốn có thể đủ lớn mạnh để che chở cho những người thân yêu của mình. Tuy nhiên, Tuổi Dậu không ngừng bận rộn với công việc có thể khiến cho sức khỏe trở nên suy nhược. Đây không phải là giải pháp khôn ngoan cho con giáp này khi muốn nâng cao năng suất công việc.

Đường tài lộc của Tuổi Dậu có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Con số may mắn : 10 , 50 , 52

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 20/2/2023 hôm nay, tuổi Sửu có thể chuẩn bị tinh thần đón nhận những thành quả gặt hái được do đã cố gắng suốt bấy lâu nay. Người làm công ăn lương được ghi nhận và có thể thăng chức, tăng lương trong tương lai.

Với người làm ăn kinh doanh, con giáp này nhận được sự yêu quý và tin tưởng của khách hàng nên việc làm ăn tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể nhận được lãi lời kha khá vì những đơn hàng đến tới tấp.

Con giáp này còn gặp may mắn trên con đường tình duyên. Nếu còn độc thân, tuổi Sửu nên mở lòng với mọi người và nhìn rộng ra xung quanh, ắt hẳn bản mệnh sẽ tìm được người ưng ý.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Con số may mắn : 89 , 59 , 78

Tuổi Dần

Ngày thứ Hai, con đường sự nghiệp của tuổi Dần thuận lợi đủ đường. Người tuổi này không những hoàn thành sớm công việc giao mà còn được giúp đỡ những người đồng nghiệp của mình. Điều này giúp cho bản mệnh tạo được thiện cảm với không ít người xung quanh.

Hôm nay (20/1): Đây là 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, không biết nghèo là gì, cuộc đời chói sáng rực rỡ - Ảnh 2
3 con giáp này may mắn nhất ngày hôm nay, ôm khối tài sản khủng. Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc tươi sáng. Người làm kinh doanh có nguồn thu nhập dồi dào do thu về một khoản lợi nhuận cao từ lĩnh vực mà bạn đầu tư. Người làm công ăn lương có thể được tăng lương sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó.

Vận trình tình cảm rực rỡ. Theo tử vi, những mâu thuẫn và bất hòa trước đó được người trong cuộc chủ động hòa giải, tháo gỡ. Không những thế, người độc thân tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp thông qua lời giới thiệu của bạn bè.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Con số may mắn : 96 , 87 , 51

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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