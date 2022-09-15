Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2022 15:00

Trong vòng 10 ngày kế tiếp 16/9 - 25/9, may mắn gọi tên những con giáp dưới đây có vận trình sự nghiệp phất lên dữ dội, tài khoản nhảy số chóng mặt.

Tuổi Dần

Tử vi tuổi Dần có 10 ngày tới vô cùng thuận lợi, suôn sẻ, nhất là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, nghề tự do hay bán hàng online.

Bên cạnh đó nhờ tam hợp cục che chở nên đường tình duyên của tuổi Dần trong 10 ngày tới  đẹp như mơ. Bản mệnh đã hiểu rõ được tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng tính đến chuyện xa hơn. Có những lúc thời gian làm tình cảm chín hơn, nhưng cũng có khi lại khiến tình cảm lụi tàn.

Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong 10 ngày tới vô cùng tươi sáng. Con giáp này được cấp trên ưu ái, đồng nghiệp giúp đỡ nên dễ dàng vượt qua mọi khó khăn trong công việc, từng bước tiến tới mục tiêu của mình. Vì có quý nhân giúp sức nên bản mệnh ngày càng hăng say cống hiến, đam mê với công việc đang làm.

Đường tình duyên khởi sắc, con giáp này được người thân động viên, đồng nghiệp giúp đỡ. Người độc thân nhờ mai mối, giới thiệu nên gặp được đối tương ưng ý, cảm nhận được hạnh phúc nên tinh thần cũng phấn chấn, tươi vui hơn hẳn. Tâm trạng trong ngày cũng được cải thiện khá nhiều.

Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Tử vi của 12 con giáp, trong 10 ngày tới, vận trình công danh của tuổi Mùi vượng, có cơ hội thăng tiến rõ ràng. Quan trọng là con giáp này có tận dụng được hay không, có đủ nỗ lực để biến cơ hội thành trái ngọt hay không mà thôi.

Đường tài lộc của tuổi Mùi trong 10 ngày có khởi sắc nhưng nguồn thu chính chưa thực sự ổn định. Tuy vậy bản mệnh đừng quá lo lắng, hãy cứ làm tốt nhiệm vụ, khẳng định được năng lực của mình thì không lo chịu thiệt đâu.

Chúc mừng cho 3 con giáp được cát tinh che chở trong 10 ngày tới, cuộc sống trở nên tươi sáng hơn, doanh thu tăng vọt, hợp tác làm ăn suôn sẻ nên tiền bạc thu về rủng rỉnh hơn thường lệ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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