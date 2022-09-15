Gần về cuối năm, 3 con giáp liên tục đón đại hỷ, phát tài phát lộc, được sao may mắn chiếu rọi, ngày tháng trôi qua càng thịnh vượng

Thời điểm gần cuối năm giống như một cánh cửa mới trong cuộc sống những người tuổi Sửu, bởi đây là cơ hội giúp bạn dễ có được sự thăng tiến trong sự nghiệp, đường công danh xán lạn. Nếu là dân văn phòng, bạn dễ được cấp trên đề bạt. Còn những người làm kinh doanh thì phù hợp để phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.

Người tuổi Sửu trong những ngày sắp tới, sẽ có quý nhân phù trợ, do vậy cần có sự chỉn chủ trong việc tính toán làm ăn. Nếu thu nhập cao, bạn có thể lên kế hoạch đầu tư vào thị trường bất động sản, dành ra một khoản đề phòng trong những trường hợp khẩn cấp.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Thời điểm gần cuối năm tuổi Mùi đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc, nhưng nhân lúc này hãy thử nhìn lại xem có phải mình đang đặt mục tiêu quá thấp cho mình hay không, thay vào đó hãy thử lập ra những kỳ vọng cao hơn để có động lực làm việc nhiều hơn.

Vận trình công việc cũng đang trên đà phát triển, tuổi Mùi chịu trách nhiệm với những việc mình làm, làm việc nghiêm túc chứ không phải làm cho có hay phó mặc cho số phận. Nhờ vậy mà cấp trên đánh giá cao và khen ngợi tinh thần này của bạn.

Chuyện tình cảm trong ngày có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Người có đôi sẽ nâng cấp được mối quan hệ lên một bậc mới, chào đón những điều tốt đẹp sẽ tới trong tương lai không xa.

Ảnh minh họa: Internet

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