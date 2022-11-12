Chúc mừng 3 con giáp trúng số liên tiếp 3 lần tử vi hôm nay (12/11/2022), lộc trời cho nhiều như thác đổ, ‘bước qua đằng Đông thấy vàng, bước qua đằng Tây thấy bạc’, giàu sang khó cản

Người làm công ăn lương luôn muốn cống hiến hết mình cho công việc, không ngừng đeo đuổi đam mê. Tinh thần cố gắng, quyết tâm ấy khiến bạn trở nên nổi bật giữa tập thể và khiến lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách.

Tử vi hôm nay (12/11/2022), dưới sự nâng đỡ của cát tinh, người tuổi Dậu tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình, nhờ vậy, đường làm ăn của tuổi Dậu càng lúc càng rộng mở và hanh thông.

Tài lộc vượng nhất vào khoảng thời gian cuối tuần, nhất là với người làm nghề tự do và người làm kinh doanh. Bạn có cơ may hưởng lộc trời, vé số báo tiền vàng, làm ăn kí được hợp đồng lớn. Bạn dựa vào sức của chính mình, chăm chỉ làm việc mỗi ngày, ngay cả khi mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, vì thế mà bạn sẽ thu được thành quả rất khả quan, giúp túi tiền rủng rỉnh.

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay (12/11/2022), dù là người làm công ăn lương hay đang khởi nghiệp, tự làm chủ công việc, tuổi Tuất đều có thể gặp được những cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần con giáp này nắm bắt được thời cơ, phát huy tối đa năng lực thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ, tiền tài ngày càng nhiều.

Người theo nghiệp kinh doanh được Thần Tài chiếu cố, tài lộc cứ thế đổ về. Bản mệnh may mắn có thể gặp được nhiều khách hàng, ký được những hợp đồng quan trọng.

Còn những người tuổi này theo nghiệp trồng trọt, chăn nuôi thì mùa màng bội thu, vật nuôi bán được giá, sản lượng nông sản tăng cao. Cứ thế người tuổi này ngày một thăng hoa trong sự nghiệp, kiếm tiền về đầy túi.

Tuất đạt đỉnh cao danh vọng. Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, nếu mua bất động sản trong năm nay, tiền trong túi của những người sinh năm Tuất sẽ không ngừng tăng lên. Đây có thể nói là liên tiếp những thời điểm tài chính dồi dào của bạn tăng lên, đạt được một số thành tựu vang dội trong sự nghiệp, xin chúc mừng bạn!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân là người rạch ròi, rõ ràng và có tài năng xuất chúng, nhưng không phải là người lạnh lùng. Đối với những người thân quen, con giáp này vô cùng nhiệt tình nên các mối quan hệ rất tốt đẹp.

Tử vi hôm nay (12/11/2022), vận thế của con giáp này vô cùng thuận lợi, có trong tay ngày một nhiều những cơ hội phát đại tài. Trong sự nghiệp, với sự nỗ lực, phấn đầu không mệt mỏi, con giáp này sẽ có cơ hội tăng lương, tăng thưởng.

Vận thế thêm thịnh vượng, phúc lộc. Đây là thời điểm tốt để tuổi Mùi thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Họ có thể tận dụng để gom hết nguồn lực và may mắn lúc này.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm