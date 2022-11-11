Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp chỉ rõ: 3 con giáp trúng số đổi đời cực sang, mang về đống vàng đống bạc, phú quý cho gia đình, cứ làm tới đâu là thắng to, thuận lợi đến đấy

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 20:40

Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022, 3 con giáp vận may lan tỏa, đạt đỉnh cực thịnh, thần tài điểm danh dễ có cơ hội trúng số.

Tuổi Dần

Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022, vận may của tuổi Dần vô cùng tốt đẹp. Nhờ được Thiên Ấn che chở nên có một ngày làm việc năng suất. Đặc biệt những người làm về lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo, truyền thông, tự do… sẽ có nhiều cơ hội.

Vận trình tài lộc sung túc, tiền bạc dồi dào.

Tài chính của họ tại thời điểm này được cải thiện nhiều, họ vẫn có thể ra ngoài để thư giãn và điều chỉnh trạng thái của mình. Tài vận của tuổi tăng dần, tâm trạng của họ theo đó mà vui vẻ, tích cực hơn. Hiệu quả công việc tăng cao, những đầu việc còn tồn đọng cũng được xử lý nhanh chóng, gọn gàng.

Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp chỉ rõ: 3 con giáp trúng số đổi đời cực sang, mang về đống vàng đống bạc, phú quý cho gia đình, cứ làm tới đâu là thắng to, thuận lợi đến đấy - Ảnh 1
Tuổi Dần mọi bề hanh thông. Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc may mắn: Ghi

Quý nhân phù trợ: Dậu

Con số may mắn: 15

Giờ tốt: 10h

Tuổi Sửu

Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Sửu sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố, làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Bất kể làm việc gì, tuổi Sửu chỉ cần bỏ ra 1 thì có thể thu về được 10, càng vui vẻ lạc quan lại càng thu hút được nhiều tài vận.

Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022, Sửu sẽ là con giáp giàu có nhất nhì nhờ được Thần Tài bao bọc. Có Cát tinh bảo hộ, những chú Trâu như mọc thêm cánh, bay nhanh và tiến xa hơn. Đúng thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa, sự nghiệp của Sửu lên như diều gặp gió.

Vị thế của con giáp này trong công việc khiến nhiều người lấy làm ngưỡng mộ. Sửu cũng được nể trọng, có sự tín nhiệm, ảnh hưởng tới số đông. Lộc kim tiền chủ động tìm tới, khiến những chú Sửu có cuộc sống phú quý, hưng vượng.

Màu sắc may mắn: Vàng

Quý nhân phù trợ: Tý

Con số may mắn: 9

Giờ tốt: 11h

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022 đầy may mắn. Công việc của tuổi này diễn ra thuận lợi, bạn làm gì cũng trôi chảy. Tuy nhiên hãy theo sát tiến độ công việc, kiểm tra trước khi hoàn thành để tránh vướng phải những rắc rối không đáng có.

Vận trình tài lộc của những chú Ngọ cũng có phần tươi sáng hơn. Cả Chính Tài và Thứ Tài đều có dấu hiệu tăng đáng kể. Mọi thứ đang đi đúng lộ trình mà bạn mong muốn, điều này giúp các khoản tích lũy của bạn đều khởi sắc hơn trước.

Ngày này, các mối quan hệ trong gia đình có sự thay đổi tích cực, bạn và mọi người đã trở nên gắn bó hơn. Thực ra những hiểu lầm sẽ được xóa bỏ bằng một cuộc nói chuyện rõ ràng, vì thế đừng ngại trò chuyện với mọi người.

Tử vi ngày 12 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp chỉ rõ: 3 con giáp trúng số đổi đời cực sang, mang về đống vàng đống bạc, phú quý cho gia đình, cứ làm tới đâu là thắng to, thuận lợi đến đấy - Ảnh 2
Con giáp Ngọ thăng tiến tích cực. Ảnh minh họa: Internet

Đầu óc tuổi Ngọ sẽ trở nên khoáng đạt, tư duy rộng mở, có nhiều ý tưởng hay ho hơn trong tuần này. Tuy nhiên, điều họ cần làm là nên thực tế hơn trong công việc, cố gắng hiện thực hóa các ý tưởng cũng như xử lý cho tốt các mối quan hệ cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến những chuyện khác.

Màu sắc may mắn: Hồng

Quý nhân phù trợ: Tỵ

Con số may mắn: 13

Giờ tốt: 10h

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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