Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 28/11/2023, Thìn cá Chép hóa Rồng, Mão vượng phát tài lộc, Tỵ phất lên như vũ bão

Tâm linh - Tử vi 27/11/2023 23:05

Sau 00h00 ngày 28/11/2023, 3 con giáp sau tình tiền hanh thông, phú quý vượt bậc nhất tháng 11, sớm an cư lạc nghiệp.

Tuổi Thìn 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Ba ngày 28/11/2023, tuổi Thìn đang tiến những bước vô cùng vững chắc trên chặng đường chinh phục mục tiêu của mình. Con giáp này có cơ hội thăng tiến nhờ những biểu hiện xuất sắc khi được giao phó những trọng trách của tập thể.

Công việc hanh thông kéo theo tài vận cũng theo đó mà chuyển biến tích cực. Con giáp này có thể sẽ được cất nhắc tăng lương hoặc tăng phụ cấp, đồng nghĩa nguồn thu nhập chính tăng nhẹ. Bản mệnh hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm có dấu hiệu giảm sút. Các cặp đôi dễ nảy sinh cãi vã, gia đạo bất an, thậm chí có người chen ngang vào mối quan hệ hai người. Nếu không rõ ràng trong các mối quan hệ khác giới, đặc biệt là tại môi trường công sở, bản mệnh sẽ tự tay phá hủy hạnh phúc hiện tại của mình.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Tý

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 28/11/2023, Thìn cá Chép hóa Rồng, Mão vượng phát tài lộc, Tỵ phất lên như vũ bão - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Trong mắt người xung quanh, tuổi Mão là người kiên định, ngoan cường và quyết đoán. Không những vậy, họ còn giỏi giao tiếp và được lòng bạn bè, đồng nghiệp.

Bắt đầu từ ngày 28/11, người tuổi Mão sẽ đạt được thành công nhờ sự chăm chỉ và kiên trì. Vận may của con giáp này không chỉ tốt mà sự giàu có của họ cũng ùn ùn kéo đến. Họ có thể nhận được tiền thưởng từ những dự án tưởng chừng đã thất bại, trúng thưởng hoặc trúng số.

Đây là thời điểm vô cùng quan trọng đối với người tuổi Mão, vì vậy họ nên tập trung, kiên trì và tận dụng tối đa các cơ hội dù là nhỏ nhất. Đồng thời, con giáp này cũng nên chú ý hợp tác với người khác, phân bổ của cải hợp lý, tránh tranh chấp tài chính.

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 28/11/2023, Thìn cá Chép hóa Rồng, Mão vượng phát tài lộc, Tỵ phất lên như vũ bão - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Tử vi ngày 28/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay bạn đã cẩn thận hoàn thiện những mục tiêu của bản thân.   

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay tỉ mị hoàn thiện từng mục tiêu, bạn biết phân chia mục lục công việc cho từng nhân sự.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm người tuổi Tỵ nên tìm hiểu cụ thể về đối phương, đừng vội yêu.  

Tài lộc: Nguồn tài lộc đang nhận được nhiều, bạn chu đáo cẩn thận gìn giữ.

Sức khoẻ: Sức khỏe dù không được tốt, nên cẩn thận. 

Chúc mừng 3 con giáp sau đúng 00h00 ngày 28/11/2023, Thìn cá Chép hóa Rồng, Mão vượng phát tài lộc, Tỵ phất lên như vũ bão - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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