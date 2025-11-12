Trong 7 ngày tới, Lục Hợp báo hiệu những cơ hội bất ngờ sẽ xuất hiện, nhưng tuổi Dậu cần thoát khỏi sự bất cẩn và tỉ mỉ hơn trong công việc. Những sơ suất nhỏ như thiếu chữ ký, nhập liệu sai có thể gây ra vấn đề dây chuyền. Hãy thiết lập cơ chế "kiểm tra chéo" và sao lưu tài liệu quan trọng.

Tình hình tài chính của bạn đang dần được cải thiện. Mặc dù trước đây có thể gặp tình trạng tiết kiệm thấp do chi tiêu không kiểm soát, nhưng đây là lúc bạn cần học cách chi tiêu hợp lý hơn, kiểm soát ham muốn mua sắm và hạn chế chi tiêu bốc đồng. Đối với đầu tư, bạn nên thận trọng, ưu tiên các sản phẩm rủi ro thấp và tránh chạy theo xu hướng một cách mù quáng.

Con giáp tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, tuổi Thân có cát tinh trợ mệnh nên đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Con giáp này cống hiến hết sức mình cho công việc, mở ra những cơ hội tốt tới đến không ngờ, đây quả là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Con đường thăng tiến ngày càng gần hơn.

Hơn nữa, bản mệnh cũng được quý nhân che chở cho tình duyên của mình thêm vượng sắc. Nếu tuổi Thân vẫn chưa tự tìm thấy tình yêu thì sẽ có người thân, bạn bè mai mối, giới thiệu cho đối tượng thích hợp, chỉ cần con giáp này đồng ý thôi là mọi chuyện sẽ nhanh chóng được tiến triển.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 7 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tiến khá nhanh trong ngày có Thiên Tài nâng đỡ. Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cũng sẽ được nhiều cơ hội kiếm tiền khá dễ dàng. Con giáp này tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy, việc kinh doanh suôn sẻ, tiền bạc dồi dào, lợi nhuận thu về vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, tiền bạc khó có thể đem được niềm vui trọn vẹn đến cho con giáp này khi mà chuyện tình cảm không được như ý. Bản mệnh và người ấy thiếu sự thông cảm và thấu hiểu lẫn nhau nên dễ dàng nảy sinh hiểu lầm, tình cảm ngày càng đi xuống.

