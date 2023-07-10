Chúc mừng 3 con giáp chính thức thoát khỏi 'bể khổ', được Thần Tài thiên vị, vững vàng tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc rộng mở vào 13h ngày 10/7

Tâm linh - Tử vi 10/07/2023 05:33

Đúng 13h hôm nay, 3 con giáp phất lên như vũ bão, giàu sang phú quý, làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, may mắn đủ đường.

Tuổi Tuất

Công việc của tuổi Tuất lâm Thương Quan nên tuổi này phải cẩn thận hết sức với đồng nghiệp, cấp dưới kẻo bị chơi xấu lúc nào không hay. Thành công không khoe khoang, thất bại không giải trình. Sự cố gắng trong im lặng luôn nhận được thành tựu rộn van, càng khoe càng hay bị soi. 

Mộc Thổ tương khắc cho thấy đường tình cảm của Tuất không mấy tốt đẹp. Trong nhà dễ có lục đục, anh chị em không hợp tính nhau, hay cãi nhau thường xuyên. Bạn giỏi giang nhưng hãy sống khiêm tốn, chắc chắn sẽ có người yêu mến và nể phục bạn chứ không cần phải khoe nhiều. 

Đồ ăn mình tự mua, tiền mình tự kiếm, thân mình tự nuôi. Như vậy mình mới có lựa chọn sống theo ý của mình. Không gì bằng tự thân vận động. Hôm nay hễ bạn nhờ vả ai là sau này người đó có quyền chê bai, đặt điều nói bạn, tuyệt đối phải tự lập, tự làm tự ăn chứ đừng vay mượn ai.

Chúc mừng 3 con giáp chính thức thoát khỏi 'bể khổ', được Thần Tài thiên vị, vững vàng tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc rộng mở vào 13h ngày 10/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho biết trong ngày 10/07/2023 này, hung tinh tác động nên Tuổi Mùi rất dễ bị người khác soi mói, phán xét, song hãy cứ thư giãn và thực hiện những gì khiến bản thân thích thú. Hãy chứng minh rằng những điều tiêu cực sẽ không bao giờ có thể làm mình gục ngã, thậm chí bản thân còn có ý chí mạnh mẽ, phấn đấu nhiều hơn.

Ngoài ra thay vì im lặng, Tuổi Mùi cũng có thể thẳng thắn góp ý với đối phương, giải thích vấn đề để tránh những lời đồn đoán bịa đặt sai sự thật về mình bị lan xa. Hãy chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi không thể lường trước. Đừng để người khác làm xáo trộn cuộc sống của mình.

Phương diện sức khỏe của không được tốt, con giáp này nên quan tâm tới cơ thể của mình nhiều hơn tránh tình trạng bản thân trở nên mệt mỏi, trầm cảm. Không nên uống quá nhiều cà phê trong một ngày bởi nó có thể mang lại cảm giác tỉnh táo tạm thời nhưng về lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng như rối loạn tâm lý hay mắc các bệnh về tim mạch, tiểu đường.

Chúc mừng 3 con giáp chính thức thoát khỏi 'bể khổ', được Thần Tài thiên vị, vững vàng tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc rộng mở vào 13h ngày 10/7 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi hôm nay của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra gặp sóng gió. Tử vi báo hiệu, bản mệnh sẽ phải trải qua một ngày làm việc vất vả do bị tiểu nhân đeo bám, làm hại. Khi gặp rắc rối, bản mệnh cần phải dùng lời nói để giải thích mới là cách tốt nhất. 

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Con giáp này hãy nên trân trọng những cơ hội kiếm tiền trước mắt, bởi điều đó sẽ giúp bạn mau chóng cải thiện thu nhập trong khoảng thời gian này. 

Tình cảm: Vận trình tình cảm có chuyện không vui. Theo tử vi, bạn đừng ngại chia sẻ bất cứ điều gì với người bạn đời của mình bởi đối phương sẽ giúp bạn hết lòng. Người độc thân sớm tìm được người yêu thông qua sự mai mối của bạn bè. 

Chúc mừng 3 con giáp chính thức thoát khỏi 'bể khổ', được Thần Tài thiên vị, vững vàng tài chính, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc rộng mở vào 13h ngày 10/7 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo!

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