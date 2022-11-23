Chuẩn bị 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27/11): 3 con giáp diện kiến quý nhân, làm ăn cực tốt, ngồi không thu tiền, hồng phát triền miên

Tâm linh - Tử vi 23/11/2022 13:13

Trong 3 ngày cuối tuần tới đây, 3 con giáp này sẽ cực kỳ phát tài phát lộc, không chỉ được hưởng của trời cho, quý nhân phù trợ dẫn lối, những con giáp này còn may mắn hết phần thiện hạ.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp có những bước phát triển đáng ngạc nhiên trong 3 ngày cuối tuần này, họ sẽ khá thành công trong cả tình duyên và công việc. Tuổi Thìn sẽ có được khoản lộc lá khá lớn, may mắn vô cùng khởi sắc. Con giáp này sẽ được bao quanh bởi những điều may mắn, được nhận phước lành suốt cả năm.

Tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt sẽ có quý nhân chiếu cố giúp cuộc sống của họ ngày càng thăng hoa hoa. Trong thời gian này, tài vận của tuổi Thìn cũng có nhiều khởi sắc, và gặp được nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Con giáp này cũng sẽ gặp được quý nhân, con đường xây dựng cuộc sống viên mãn trong tương lai đang đến gần.

Chuẩn bị 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27/11): 3 con giáp diện kiến quý nhân, làm ăn cực tốt, ngồi không thu tiền, hồng phát triền miên - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp có những bước phát triển đáng ngạc nhiên trong 3 ngày cuối tuần này, họ sẽ khá thành công trong cả tình duyên và công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu sẽ là con giáp được hưởng lộc trời cho nhiều nhất trong năm 2022, đặc biệt là trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ. Về tình duyên cũng bội thu, không chỉ gặp được người yêu lý tưởng mà còn sớm giải quyết được vấn đề độc thân. Họ được hưởng khoảng khắc hẹn hò say đắm.

Thời gian này, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, công việc cũng suôn sẻ hơn, gặp được nhiều cơ hội hơn. Đa số những người tuổi Dậu đều công thành danh toại nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng sẽ giúp họ gặt hái được quả ngọt, được đền đáp xứng đáng với những gì bỏ ra. Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, sẽ tìm được đối tác tiềm năng, càng làm việc càng có nhiều ý tưởng tuyệt vời.

Chuẩn bị 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27/11): 3 con giáp diện kiến quý nhân, làm ăn cực tốt, ngồi không thu tiền, hồng phát triền miên - Ảnh 2
Tuổi Dậu sẽ là con giáp được hưởng lộc trời cho nhiều nhất trong năm 2022, đặc biệt là trong khoảng thời gian 3 ngày cuối tuần này, người tuổi Dậu sẽ được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ có một khoản lộc ngoài dự tính trong 3 ngày cuối tuần này. Cuộc sống của con giáp tuổi Ngọ thăng tiến nhanh chóng trong thời gian ngắn, thu nhập cao, sống sung túc, làm ăn phát đạt, khởi đầu thuận lợi, cuộc sống tránh xa cảnh nghèo khó, ưu phiền.

Vào khoảng thời gian này, cuộc sống tuổi Ngọ khá ổn định, có khả năng kiếm được tiền và tìm được cơ hội để tăng thêm thu nhập. Ngoài ra, thời gian tới, con giáp này cũng sẽ có quý nhân chiếu cố nồng hậu, sẽ đưa đường dẫn lối giúp họ tìm ra hướng đi riêng từ đó mà thành công viên mãn. Người tuổi Ngọ sẽ mỹ mãn ở nhiều khía cạnh, vận may luôn đỏ rực.

Chuẩn bị 3 ngày cuối tuần (25, 26, 27/11): 3 con giáp diện kiến quý nhân, làm ăn cực tốt, ngồi không thu tiền, hồng phát triền miên - Ảnh 3
Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ có một khoản lộc ngoài dự tính trong 3 ngày cuối tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi ngày 28/10 âm lịch, khung giờ từ 11-15h, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son

Tử vi ngày 28/10 âm lịch, khung giờ từ 11-15h, 3 con giáp có thể chuyển bại thành thắng, kiếm được bộn tiền, vận đỏ rực như son

Khung giờ từ 11-15h ngày 28/10 âm lịch, 3 con giáp dưới đây ngày càng thịnh vượng đường tài lộc, công việc diễn ra suôn sẻ.

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